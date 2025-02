Bankitalia: spesa turistica in calo nell’ultimo trimestre 2024

Fine anno 2024 con il freno a mano per la spesa dei turisti internazionali in Italia: secondo l’ultimo monitoraggio realizzato da Bankitalia la spesa dei viaggiatori stranieri nel nostro Paese, relativa al trimestre settembre-novembre, ha fatto segnare un calo rispetto allo stesso periodo del 2023, in particolare degli extraeuropei.

A novembre, si legge nel report di Bankitalia, il saldo della bilancia dei pagamenti turistica dell’Italia ha comunque registrato un avanzo di 400 milioni di euro, lievemente superiore a quello dello stesso mese del 2023; quindi su base mensile la spesa dei viaggiatori stranieri in Italia, pari a 2,7 miliardi di euro, è cresciuta dell’1,7% mentre quella dei viaggiatori italiani all’estero (2,3 miliardi) è diminuita del 2,4% annuo.

Ma nei tre mesi terminanti a novembre, si affretta a precisare la Banca d’Italia, sia le entrate e sia le uscite turistiche sono scese in confronto allo stesso periodo del 2023, rispettivamente dell’1,7 e dell’1,2%. Per gli stranieri in Italia ha influito il calo del numero dei viaggiatori a fronte di un lieve aumento della spesa pro-capite; di contro, per gli italiani all’estero la crescita del numero di viaggiatori non ha interamente compensato la riduzione della spesa pro-capite. Sempre nella media degli ultimi tre mesi disponibili, la diminuzione della spesa dei viaggiatori stranieri in Italia è dovuta soprattutto a quelli provenienti dai Paesi extra Ue (-3,1% in confronto con il periodo corrispondente). La spesa degli italiani all’estero è invece calata in modo significativo esclusivamente nelle destinazioni extra Ue (-7,9%).

Si attende ora con una certa curiosità il dato consuntivo dell’anno 2024, che verrà reso noto nelle prossime settimane, quando saranno disponibili e certificati i dati del mese di dicembre.