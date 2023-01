Barceló rafforza il team dirigenziale negli hotel di Roma

La catena alberghiera Barceló Hotel Group, con oltre 270 hotel e resort in 24 Paesi, annuncia il rafforzamento del proprio gruppo dirigenziale nelle strutture situate a Roma.



Marco Cottone, direttore di Barceló Aran Mantegna, lavora nel Gruppo alberghiero spagnolo dal 2013. Ha ricoperto posizioni manageriali in diverse realtà del Gruppo in Italia, a Roma e Milano, e in Spagna, a Barcellona e a Siviglia.

Responsabile della guida dell’Occidental Aurelia è Niccolò Piacenza. Nel 2017 si trasferisce in Spagna dove sviluppa la sua carriera ricoprendo diverse posizioni operative a Madrid, nelle Isole Baleari e nelle Isole Canarie ed è rientrato a Roma come responsabile per la gestione dell’albergo che si trova in posizione particolarmente strategica, vicino a Città del Vaticano.

Appena arrivato delle Isole Canarie, in Spagna, Alberto Lopez ricopre la direzione generale dell’hotel Occidental Aran Park. La sua esperienza include attività nelle operazioni alberghiere di hotel e resort nei Caraibi a Cuba e nella Repubblica Dominicana. Infine, Leonardo Melro che ricopre il ruolo di direttore commerciale. Melro proviene da esperienze internazionali in altre catene alberghiere come Accor, Melia e Marriott. Giunge in Italia dopo un’esperienza in America Latina, dove ha ricoperto l’incarico di strutturare la strategia commerciale, alla guida del team marketing, reservation, proactive sales e Mice.

«Il rafforzamento del nostro management in Italia dimostra il nostro impegno e l’interesse strategico nel continuare a far crescere le nostre operazioni in Italia», ha affermato Marco Cottone, direttore di Barceló Aran Mantegna.