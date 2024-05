Ita Airways e Worldpay: in volo verso l’innovazione dei pagamenti digitali

Facile, sicuro e rapido sono le parole chiave del progresso tecnologico. Queste rispecchiano perfettamente anche le necessità fondamentali della nostra società di oggi e determinano di conseguenza radicali cambiamenti nel mondo del business.

Nel settore del turismo e del trasporto aereo, in particolare, si sta assistendo a una metamorfosi che si annuncia storica. Le nuove frontiere dei sistemi di pagamento stanno rivoluzionando il modo in cui i viaggiatori organizzano e finanziariamente gestiscono i loro spostamenti.

All’interno di questo scenario rivoluzionario, si inserisce la sinergia tra Ita Airways, compagnia di grande rilievo in Italia, e Worldpay, gigante internazionale nella fornitura di soluzioni tecnologiche per il pagamento.

Prenotare un biglietto aereo è diventato un gesto quasi quotidiano, semplice come acquistare un libro online. L’era digitale ha abolito i confini, rendendo ogni destinazione accessibile con pochi tocchi su uno schermo. La comodità di navigare tra infinite opzioni, confrontare voli in tempo reale, e acquistare l’offerta desiderata senza mai lasciare il comfort di casa ha riscritto le regole del gioco. Ita Airways è consapevole di questo grande cambiamento e riconosce anche che non è solo la facilità che ha catturato l’immaginario del viaggiatore moderno, ma anche la promessa di un’esperienza di acquisto fluida e sicura.

Con la continua diffusione dell’ecommerce, è cresciuta anche la consapevolezza dei rischi online. Così, mentre il dito scivola sullo schermo alla ricerca del prossimo volo, il viaggiatore ha la necessità di essere tranquillo che i propri dati siano custoditi gelosamente, protetti da sistemi di sicurezza all’avanguardia.

I viaggiatori moderni desiderano anche libertà, la libertà di scegliere come pagare. La varietà di metodi di pagamento offerti da una soluzione evoluta come Worldpay risponde pienamente a questa chiamata, e potrà offrire la possibilità di integrare innovativi metodi di pagamento in aggiunta alle tradizionali carte di credito. L’attesa, poi, è diventata un concetto obsoleto. La conferma istantanea di un acquisto andato a buon fine è ormai un must, un pilastro di quella fiducia digitale che lega il viaggiatore al mondo virtuale.

Il viaggiatore di oggi non acquista semplicemente un biglietto, si imbarca in un’esperienza che inizia ben prima della partenza e continua oltre l’arrivo, un’esperienza che è tanto un percorso fisico quanto un viaggio attraverso le infinite possibilità che la tecnologia ha reso realtà.

Worldpay si distingue come una realtà pionieristica nell’industria dei pagamenti, con capacità uniche di supportare l’omni-commerce su scala mondiale. La sua expertise nel processare oltre 40 miliardi di transazioni all’anno attraverso 146 paesi e 135 valute testimonia una portata e un’efficacia straordinarie. Questo non solo evidenzia la sua posizione di leader nel settore, ma sottolinea anche il suo ruolo cruciale nel rendere i pagamenti globali più accessibili e gestibili per le aziende di ogni dimensione.

La partnership con Ita Airways rappresenta una mossa strategica per entrambe le società. Per Ita Airways, investire in soluzioni di pagamento digitali attraverso Worldpay significa non solo migliorare l’efficienza e la sicurezza delle transazioni ma anche elevare l’esperienza complessiva del cliente. Per Ita Airways il miglioramento del tasso di autorizzazione e lo sviluppo di nuovi metodi di pagamento sono obiettivi fondamentali da perseguire verso la realizzazione di un’esperienza di pagamento senza attriti per gli utenti.

Il ruolo di Worldpay nel settore dei viaggi e delle compagnie aeree è già ben consolidato, con una storia di servizio che supera i 25 anni. Servendo otto delle dieci migliori compagnie aeree mondiali, Worldpay dimostra la sua eccellenza e affidabilità nel fornire soluzioni di pagamento che rispondono a pieno alle esigenze di questo dinamico settore.

L’innovazione nei pagamenti digitali è più di una semplice comodità; è una necessità che spinge il settore aereo verso nuovi orizzonti di efficienza e successo. La collaborazione tra Ita Airways e Worldpay è un brillante esempio di come le alleanze strategiche possano guidare l’innovazione, migliorare l’esperienza del cliente e influenzare positivamente l’intero settore.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Ita Airways