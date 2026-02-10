Bit, il Villaggio Thermalia racconta l’Italia del benessere

La cultura del benessere e al turismo termale italiano si dà appuntamento a Bit 2026 al “Villaggio Thermalia”, l’area dedicata presso Federterme Confindustria che pone il concetto del prendersi cura di sé al centro di un nuovo modo di vivere e di viaggiare.

Al cuore di questo approccio ci sono le acque termali, elemento fondante di un sistema in grado di rigenerare corpo, mente e territorio interpretando il termalismo come esperienza attuale e pienamente integrata nei nuovi modelli di vita e di viaggi.

Quest’anno, con l’occasione delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina vetrina internazionale di un’Italia fatta di sport, salute, natura e turismo, il Villaggio Thermalia è ancora di più luogo di benessere attivo, sostenibile e attuale capace di interpretare e anticipare i grandi trend del turismo e della salute.

Con i suoi 600 metri quadrati, non è solo spazio espositivo, ma un luogo di scoperta e rigenerazione, dove l’acqua termale incontra cultura, sport e natura e ogni stand diventa un viaggio tra destinazioni, prodotti naturali e percorsi di salute e bellezza.

Nell’edizione 2026 del Villaggio, un ruolo centrale è affidato anche ai contenuti di approfondimento. Nel corso della manifestazione previsti panel e incontri pensati per raccontare e spiegare il mondo delle terme oggi, attraverso dati di settore, scenari di sviluppo e analisi del valore del termalismo in ambito turistico, sanitario e preventivo.

All’interno del Villaggio è presente Italcares, che illustrerà le attività e le opportunità offerte dalla piattaforma mostrando concretamente le possibilità di fruizione e i nuovi modelli di accesso ai servizi.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Federterme Confindustria