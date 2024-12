BizAway assume 100 persone: le posizioni aperte

Quando si cresce, si assume: un’equazione subito applicata da BizAway, scaleup di business travel friulana che per questo fine 2024 e inizio 2025 annuncia la ricerca di 72 risorse nella divisione sales, nove figure per il Customer Service & Operation Department e 33 professionisti per l’area Product & Engineering.

Un piano di sviluppo in termini di personale definito in conseguenza al tasso di crescita registrato nel triennio 2020-2023 del +237,08%. «Questo 2024 si chiude per noi in maniera estremamente positiva, siamo cresciuti ancora del +59% – commenta Luca Carlucci, ceo di BizAway – Vogliamo proseguire in questa direzione, e per l’inizio del prossimo anno far salire a bordo della nostra realtà un centinaio di persone che sono certo sapranno arricchire BizAway con serietà e professionalità».

Le posizioni aperte sono dislocate tra i Paesi in cui ha sede la scaleup friulana, oltre a possibilità di lavoro da remoto, in virtù della sua natura digital oriented. Nello specifico Italia, Spagna e Albania.