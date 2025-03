Daniela Santanchè chiama, Alessandra Priante risponde. «Vogliamo un’Italia più sexy», ammicca con grande verve il ministro del Turismo dal palcoscenico di Bmt Napoli.

«Il nostro obiettivo è essere il Paese più desiderato, dobbiamo tradurre questo desiderio in clic di prenotazioni», puntualizza nel post inaugurazione la presidente Enit, da poco più di un anno su uno degli scranni più alti dell’Agenzia Nazionale del Turismo, ora Spa. Cinquantatre anni, ex direttore per l’Europa dell’Unwto, Priante sfoglia il diario dei suoi primi 12 mesi in via Marghera, con una premessa ben chiara che spazza via scomodi rumors: «Il mio rapporto con il ceo, Ivana Jelinic, è straordinario. E straordinario è il suo lavoro». Punto e a capo.

Esauriti prologo e dediche, è tempo di passare alle 5 C che orientano i singoli capitoli. Corsa: Italia batte Francia; Chiave: riportare gli italiani a fare le vacanze in Italia; Cautela: nessuna previsione per il Giubileo; Calamita Sud: il prodotto di punta da presentare all’estero; Certezza: è una Enit rosa. Su il sipario, che in inglese inizia, appunto, per C: curtain.

L’Italia va di corsa?

«Lo dicono i numeri: è un’Italia da corsa nella classifica degli Stati Ue per presenze, 458,4 milioni nel 2024, boom di stranieri, Francia superata».

La rimonta è servita, davanti c’è solo la Spagna: restiamo in corsia di sorpasso, vero?

«Premessa d’obbligo: parliamo di presenze, quindi non del numero di arrivi, ma di arrivi moltiplicati per i giorni in cui i turisti rimangono, il che significa che siamo stati capaci di farli restare più tempo da noi. Diciamola tutta: ci siamo trasformati in un Paese che prima era al 51% nazionale e 49% internazionale, ora le percentuali si sono invertite. Quindi siamo dipendenti dagli stranieri. Un fattore straordinario, certo, ma che chiaramente ci impone una riflessione: vanno riconquistati i nostri connazionali, perché non vogliamo che vadano in vacanza altrove, ma restino qui».

Con buona pace dei player outgoing.

Italiani in Italia. È questo il focus del 2025?

«Dal mio personale punto di vista è sicuramente una delle priorità, perché sono proprio gli italiani a garantire che il “prodotto Italia” continui a rimanere ad altissimi livelli. Dobbiamo ricominciare ad amare il nostro Paese come merita, consapevoli che è il più bello del mondo. I prezzi che sono aumentati sono stati un grande deterrente, speriamo però che questa si trasformi in un’opportunità e che quindi gli italiani facciano le vacanze qui in stagioni fuori dal comune. Una dinamica simile ci consentirebbe di puntare al secondo obiettivo: la destagionalizzazione».