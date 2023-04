Black friday dei treni: sciopero Fs venerdì 14 aprile

Turni massacranti e poco smart working. Sono le motivazioni principali che hanno indotto Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Sml Fast Confsal e Orsa Ferrovie a proclamare uno sciopero nazionale di 8 ore del personale di Trenitalia per venerdì 14 aprile, dalle 9 alle 17.

Lo riferisce il gruppo Fs e anche il sito della Commissione di Garanzia dà notizia dell’agitazione, segnalando altri stop, anche locali, lo stesso giorno.

In particolare, le sigle sindacali reclamano per «un insostenibile aggravamento dei turni di lavoro del personale degli equipaggi e per lo scadimento dei connessi aspetti logistici. In particolare, si sono acuite le criticità legate al diritto al pasto». «Non è più sostenibile – proseguono – la carenza degli organici che non può essere colmata solo con il ricorso ai part-time».

Per quanto riguarda il personale di vendita e assistenza, i sindacati denunciano «la progressiva e unilaterale riduzione della rete di vendita e assistenza e non è stata fornita alcuna risposta in tema di valorizzazioni del personale ed utilizzo improprio della reperibilità». Lamentele anche per il personale degli uffici perché «resta ancora senza risposte la richiesta di una specifica regolamentazione dello smart working e dello smart office».

Aprile è un mese molto caldo sul fronte degli scioperi, che di recente hanno investito tutta Europa.

Ma sciopero a parte, è proprio il treno – e in particolare l’alta velocità – che avanza come alternativa leisure per le vacanze in risposta al caro voli e alla mancanza di rotte garantite per la summer.