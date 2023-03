Scioperi di aprile: trasporti italiani a rischio paralisi

Sarà un aprile molto caldo sul fronte degli scioperi nei trasporti. È già disponibile sul sito ufficiale del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il calendario delle mobilitazioni programmate nel mese, che prevedono stop al trasporto aereo, di Trenitalia e dei mezzi pubblici. Alla base degli scioperi, come sempre, i licenziamenti, gli infortuni, i tagli salariali e le punizioni ingiuste.

Analizziamo ora nel dettaglio quando e come ci saranno le principali astensioni dal lavoro nel settore, che in qualche caso rischiano di paralizzare il Paese.

Il prologo i primi due giorni di aprile: l’1 lo sciopero per 24 ore del personale della Tpl della regione Umbria e quello della BusItalia, della Mercitalia Rail e Shunting&Terminal, il 2 stop di 4 ore dei dipendenti della società Ags handling aeroporto di Orio al Serio.

Sempre il giorno 2 sciopero nazionale del personale Enav dalle 13 alle 17, eccezion fatta per i servizi pubblici essenziali, voli di Stato, militari, emergenza, sanitari, umanitari e di soccorso. Dovrà essere assicurato l’arrivo a destinazione di tutti i voli nazionali in corso al momento dell’inizio dello sciopero. Questo il link di Enac da consultare per tutte le informazjoni: https://www.enac.gov.it/sites/default/files/allegati/2023-Mar/Comunicazione%20-%20Scioperi%20nazionali%20ENAV%20del%202%20aprile%202023.pdf

Dalle 00.45 del 4 aprile alle 00.45 del 5 previsto lo stop del personale navigante tecnico di Poste Air Cargo.

A metà mese due giornate “nere”, con lo sciopero generale il 14 e 15 che coinvolgerà il settore aereo, marittimo, ferroviario e il trasporto pubblico locale per 24 ore. Per le ferrovie braccia incrociate dalle 21 del 14 aprile fino alla stessa ora del giorno successivo. Il trasporto pubblico locale si ferma invece per 24 ore con modalità territoriali diverse.

Poi toccherà al personale del settore marittimo, dalle 8 del 15 aprile alle 8 del 16. Lo stesso giorno, il personale aeroportuale delle società Sea e Sea Handling a Linate e Malpensa e di Aviapartner a Malpensa si fermerà per 24 ore.

Nei giorni scorsi erano stati altri Paesi europei a fare i conti con un’ondata di scioperi, che proseguirà anche nelle prossime settimane.