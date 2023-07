Bluwelfare, la piattaforma aggiunge benefit per gli iscritti

Decolla l’integrazione di Bluwelfare, la piattaforma del Gruppo Bluvacanze dedicata ai programmi di welfare aziendale e delle convenzioni, che da oggi è integrata con le principali tecnologie dei gestori Aon, Edenred, Eudaimon, Jointly, Randstad, Jakala, Beneficy, Pellegrini e Tre Cuori.

Come noto, il welfare aziendale permette di finanziare servizi alle famiglie e può includere anche buoni d’acquisto per i viaggi oppure il carburante. Dal 4 luglio, il nuovo Decreto Lavoro è stato integrato di modifiche che riguardano proprio questo argomento, confermandone l’impianto generale. In estrema sintesi, ne è stato riquantificato l’onere finanziario derivante, stabilendo due filoni: nuclei con figli fiscalmente a carico e non. Limitatamente al periodo d’imposta 2023, per i primi la norma porta la soglia dei fringe benefit (beni e servizi prestati ai lavoratori senza che concorrano a formare reddito) a 3mila euro. Per tutti gli altri resta valido l’importo di 258,23 euro.

Lanciata nel 2018 e guidata da Lorenzo Mazzucchelli, travel welfare commercial manager del Gruppo Bluvacanze, Bluwelfare ha rappresentato una delle prime iniziative della strategia di posizionamento business to consumer dell’azienda di Msc Crociere. Dopo questo primo semestre del 2023, il valore delle pratiche realizzate è triplicato rispetto al 2022.

Agli iscritti (dipendenti di aziende), la piattaforma permette di prenotare in autonomia oltre 1.300.000 hotel in tutto il mondo e tutte le compagnie aeree, di bandiera e low cost. Ci sono poi anche le crociere Msc, i treni di Trenitalia, oltre 25.000 attività, compresi biglietti dei musei e visite a parchi di divertimento, il noleggio di auto in oltre 45.000 punti vendita nel mondo, infine transfer da e per gli aeroporti.

«Il funzionamento di Bluwelfare rispecchia un vero e proprio sito ecommerce e permette di “mettere a carrello” i servizi selezionati e pagarli con il credito welfare», spiega Mazzucchelli. Un servizio di assistenza è attivo dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18. chiamando lo 02.24121480. Dopo avere scelto il servizio, il viaggiatore potrà ricevere i documenti di viaggio via email o recarsi in una delle 300 agenzie di viaggio Bluvacanze e Vivere&Viaggiare e finalizzare la prenotazione. E grazie a Bluwelfare, la travel management company del Gruppo (Cisalpina Tours) è stata la prima Tmc (attiva nella gestione di viaggi d’affari) ad avere una soluzione per il welfare aziendale da suggerire ai propri clienti.

Secondo la recente indagine dell’Osservatorio Welfare 2023 di Edenred su 4mila aziende italiane, la disponibilità di spesa media dei dipendenti si attesta a 940 euro, segnando una crescita del 10,6% rispetto ai valori precedenti. Soprattutto ha battuto l’inflazione annua del 2022 che è stata dell’8,1%. Infine, negli ultimi 3 anni l’effettivo consumo del credito welfare è salito al 70%. In cosa viene speso? Al primo posto ci sono i fringe benefit, utilizzati per la spesa alimentare e i rifornimenti di carburante, poi le attività ricreative comprese le vacanze, segue l’istruzione. E’ bene ricordare che per il datore di lavoro i fondi welfare sono esentasse.