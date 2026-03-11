Boscolo in fiera con 22 cataloghi. C’è anche il Manuale per adv

Sono 22 i nuovi cataloghi Boscolo, di cui 18 monografici, tre cataloghi speciali e un manuale per le agenzie. Un’offerta massiccia presentata alla Bmt di Napoli (Pad. 6 – Stand 6037-50) .

I primi contengono l’intera programmazione 2026 e sono suddivisi per area geografica, con focus verticale su diverse singole destinazioni.

Con loro anche il Manuale per Agenti di Viaggio, un catalogo unico che contiene l’intera programmazione 2026 in un formato comodo da consultare e con un maggiore focus sui dettagli tecnici.

I tre cataloghi speciali sono: uno per i viaggi in collaborazione con Wwf Travel, un altro dedicato agli Active Tours e infine un catalogo speciale per le partenze di Pasqua e i ponti di primavera.

In particolare, quello in collaborazione con Wwf Travel presenta la novità africane, con safari in Tanzania, Namibia e Zambia, e itinerari in luoghi come Tibet, Amazzonia peruviana, Alaska, Canada, Galapagos e Azzorre.

Tra le novità Active, un percorso di trekking lungo la parte finale del Cammino di Santiago, sul versante portoghese, e ancora trekking nei fiordi norvegesi, in Sardegna, alle Eolie e in Sudamerica, oltre a itinerari in e-bike in Austria e in Irlanda.

Per Pasqua e i ponti di primavera tour speciali in destinazioni come Amsterdam, Cracovia e l’Armenia.

