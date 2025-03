Boscolo Tours a stelle e strisce: new entry in programmazione

C’è tanta East Coast e tanto nord-est nella nuova programmazione Usa del tour operator Boscolo Tours. Un’offerta 2025 che si concentra in particolare sulle metropoli New York, Boston, Philadelphia e Washington DC, combinate tra loro in cinque diverse proposte di itinerario.

La panoramica dei tour Boscolo inizia dalla Grande Mela, con il best seller “Looking over New York City”, proposta di sei giorni che consente di immergersi a fondo nel ritmo frenetico e instancabile di questa città unica al mondo. Tra gli highlight del tour, oltre alla visita a tutti i principali landmark newyorkesi, la salita in cima all’osservatorio Summit One Vanderbilt, e una serata facoltativa al Rockefeller Center con la sua terrazza panoramica.

Si prosegue poi con tre nuovi tour che aggiungono alla visita di New York delle tappe nelle diverse grandi città della Costa Est. “Boston e New York”, tour di otto giorni , aggiunge la scoperta della più “europea” delle città americane. “New York, Philadelphia e Washington” è un viaggio di otto giorni che prevede la visita ad altre due città iconiche, mentre “Metropoli dell’East Coast”, proposta di 10 giorni, include invece tutte e quattro le principali tappe.

Confermato anche per il 2025 l’itinerario “New York, Cascate del Niagara e Washington”, viaggio di 11 giorni che permette di aggiungere anche la visita alle spettacolari Niagara Falls, con una breve escursione di una notte in territorio canadese.

Last but not least, il tour “I grandi parchi del West”, unica proposta Boscolo nell’Ovest americano, è un best seller che sta già facendo riscontrare enorme interesse anche sulle partenze 2025: un viaggio di 12 giorni alla scoperta della zona dei grandi parchi americani, con tappe in luoghi assolutamente iconici come Los Angeles, Las Vegas, il Grand Canyon, la Monument Valley e il Sequoia National Park.