Btm Puglia diventa Btm Italia: appuntamento a Bari dal 1° al 3 marzo

Si terrà dall’1° al 3 marzo 2023 la nona edizione di Btm Puglia, l’evento B2B di promozione del turismo del sud Italia che, dopo anni di crescita, ha ottenuto il riconoscimento di fiera internazionale da Regione Puglia e ha deciso di fare un ulteriore salto di qualità diventando Btm Italia e lanciando anche il nuovo sito www.btmitalia.it.

Il nuovo sito è già online con le novità della prossima edizione che si terrà alla Fiera del Levante di Bari, con spazi più ampi e attrezzati rispetto alle precedenti edizioni di Taranto 2022 e Lecce 2020, in un padiglione che permette fino a 4.000 metri quadri di superficie espositiva.

Tre giorni di meeting, think tank, workshop,formazione ed eventi culturali con l’obiettivo di sviluppare sinergie e networking di valore tra gli operatori principali del settore, imprese e fruitori finali.

Nel programma sono confermate le aree che hanno caratterizzato la fiera nelle scorse edizioni: Btm Gusto, dedicata al turismo enogastronomico, Wedding Tourism, per gli operatori dei viaggi di nozze, Btm tra le righe, con le presentazioni dei migliori libri sul turismo e Btm4Job, dedicata al mondo del lavoro nel turismo.

«Btm ha raggiunto già da alcuni anni una dimensione internazionale – spiega l’ideatore Nevio D’Arpa – in termini di qualità di contenuti, espositori, buyer e visitatori, come testimoniato anche dalla visibilità mediatica che ha assunto negli anni. Il riconoscimento di fiera internazionale è la ciliegina sulla torta del lavoro fatto finora e per questo è giunto il momento di incanalare le potenzialità espresse in un percorso che ne valorizzi il ruolo anche come principale luogo di incontro del turismo B2B del sud Italia, senza snaturarne le radici».

Nelle ultime due edizioni Btm ha ospitato complessivamente 24mila visitatori, 330 espositori, 350 relatori, 160 buyer internazionali e 150 media accreditati. Btm Italia è organizzata dall’agenzia di eventi 365 Giorni in Puglia srls che propone da otto anni un modello di turismo basato su professionalità, formazione digitale, innovazione e ospitalità.