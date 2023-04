Bto a novembre a Firenze: il tema sarà “Sapiens – Humans meet Ai”

Svelato in anticipo il tema scelto per l’edizione 2023 della Bto in programma dal 22 al 23 novembre prossimi alla Stazione Leopolda di Firenze: sarà “Sapiens – Humans meet AI”, ovvero l’essere umano che incontra l’intelligenza artificiale, tema di estrema attualità anche per il comparto turistico.

L’anticipazione è emersa nel corso dell’incontro del nuovo advisory board di Bto. Per la manifestazione giunta alla sua 15ª edizione, sempre promossa da Regione Toscana insieme a Camera di Commercio di Firenze e organizzata da Toscana Promozione Turistica, PromoFirenze e Fondazione Sistema Toscana, si tratta di un passaggio obbligato, visto che ha sempre ospitato i temi più trendy per l’industria turistico-alberghiera.

Oggi che il mondo è ormai caratterizzato da potenti software di intelligenza artificiale generativa (come ChatGpt, attualmente sospeso in Italia), innovazioni rivoluzionarie dai forti risvolti economici, sociali ed etici, anche l’industria dei viaggi non è certo immune dalle trasformazioni e potrebbe non essere più la stessa: i viaggiatori possono già conversare con questi software e ottenere risposte dettagliate in linguaggio naturale, il rapporto tradizionale con i motori di ricerca potrebbe uscirne stravolto.

Francesco Tapinassi, direttore scientifico di Bto, ha delineato così l’approccio al tema della prossima edizione: «Nel dibattito attuale, maggiormente polarizzato sul conflitto tra intelligenza artificiale e umana, abbiamo immaginato Bto come un viaggio che superi la contrapposizione tra i due elementi».

Confermati i quattro topic di Bto intorno ai quali si snoderà il tema generale: Destination, Digital Innovation and Strategy, Food and Wine Tourism e Hospitality. Ma non verranno tralasciati altri argomenti caldi, come ad esempio la mancanza di personale o la formazione digitale.

E tra le novità di Bto 2023, grande attenzione trasversale verrà dedicata al tema del climate change e al settore del turismo Mice.