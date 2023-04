L’Italia chiude ChatGpt. E il travel

saluta (per ora) il suo nemico-amico

Vita breve (almeno per ora) per ChatGpt in Italia. Il sito web dell’applicazione di intelligenza artificiale generativa sviluppato da OpenAi è ora irraggiungibile nel nostro Paese: a stopparne provvisoriamente, e con effetto immediato, le attività il Garante della privacy, che ha aperto un’istruttoria contestando la raccolta illecita dei dati degli utenti italiani.

Sul sito web di ChatGpt, si spiega come si stia lavorando attivamente “per ridurre i dati personali nella formazione dei sistemi di intelligenza artificiale come ChatGpt, perché l’obiettivo è che l‘intelligenza artificiale impari a conoscere il mondo, non i privati. La regolamentazione dell’Ai è necessaria”.

Da OpenAi auspicano un lavoro sinergico con il Garante al fine di raddrizzare il tiro del proprio tool, che promette importanti applicazioni anche nel mondo del turismo e che proprio di recente ha inserito i primi plugin dei big player online come quelli di Kayak ed Expedia.

Qui la nostra intervista a ChatGpt, a cui abbiamo rivolto – solo poche settimane fa – “sette domande scomode sul travel”.

Quello del Garante in Italia contro ChatGpt è il primo intervento a livello mondiale di tale tenore. Il Garante rileva la mancanza di un’informativa agli utenti, ma soprattutto l’assenza di una base giuridica che giustifichi la raccolta e la conservazione massiccia di dati personali.

Nel comunicato del Garante si legge che “ChatGpt, lo scorso 20 marzo, aveva subito una perdita di dati riguardanti le conversazioni degli utenti e le informazioni relative al pagamento degli abbonati al servizio a pagamento. Come peraltro testimoniato dalle verifiche effettuate, le informazioni fornite non sempre corrispondono al dato reale, determinando quindi un trattamento di dati personali inesatto. Da ultimo, nonostante il servizio sia rivolto ai maggiori di 13 anni, l’Autorità evidenzia come l’assenza di qualsivoglia filtro per la verifica dell’età degli utenti esponga i minori a risposte assolutamente inidonee rispetto al loro grado di sviluppo e autoconsapevolezza”.

OpenAi, che non ha una sede nell’Unione ma ha designato un rappresentante nello Spazio economico europeo, deve comunicare entro venti giorni le misure intraprese in attuazione di quanto richiesto dal Garante, pena una sanzione fino a 20 milioni di euro o fino al 4% del fatturato globale annuo.

Intanto, dal MarketHub di Hotelbeds ad Amsterdam, Raphael Zier, cofounder e ceo della piattaforma di viaggi PerfectStay, definisce ChatGpt disruptive come lo è stato Google. «Gli utenti si aspettano sempre più contenuti personalizzati e accessibili rapidamente. La fiducia nelle macchine e nell’intelligenza artificiale migliorerà notevolmente, ChatGpt sarà più potente di Google e trasformerà il turismo. Lo si vede già dalla nuova e ultima versione, la numero 4».

Anche l’editore americano BuzzFeed sta usando l’intelligenza artificiale per scrivere guide di viaggio. Gli articoli sono scritti con l’aiuto dell’assistente AI Buzzy the Robot. In cima a ogni articolo c’è un disclaimer che indica che l’articolo è stato scritto in collaborazione di Buzzy.