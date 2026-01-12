Caos Iran, voli cancellati e cieli in tilt

Se non siamo alla chiusura totale poco ci manca. Quello che era iniziato nel corso del weekend come un blocco precauzionale di alcuni voli per l’Iran operati da Emirates, flydubay e Turkish Airlines – motivato dalle violente proteste interne che stanno infiammando il Paese e allertando l’opinione pubblica internazionale – si sta trasformando in un vero e proprio isolamento aereo del Paese che interessa l’aeroporto internazionale Imam Khomeini di Teheran, ma anche altri scali: Bandar Abbas, Mashhad e Shiraz.

I dati di FlightAware, registrati questo fine settimana, mostrano chiaramente la progressione della cancellazione dei voli per la Repubblica islamica che riguarda anche Pegasus e Lufthansa/Austrian. Sospesi anche i collegamenti della compagnia turca AJet: la flotta è stata riposizionata su altre rotte.

Il rischio, per chi volesse mettersi a oggi in viaggio, non è solo la soppressione del volo, ma anche un possibile dirottamento su aeroporti terzi (come Baku o Dubai) a causa dell’improvvisa chiusura dello spazio aereo iraniano durante le ore notturne.

LA SITUAZIONE LIVE

Lunedì 12 gennaio 2026, il quadro dei collegamenti internazionali verso Teheran e le principali città iraniane è drasticamente peggiorato. Mentre continuano le manifestazioni di piazza contro il regime, che hanno causato centinaia di morti per la reazione delle forze di sicurezza e oltre 2mila arresti, la sicurezza dei voli e dei passeggeri è diventata una priorità assoluta per diversi vettori internazionali.

Nel dettaglio, dopo le prime 17 cancellazioni del weekend, Turkish Airlines ha comunicato che la ripresa dei voli verso Teheran-Imam Khomeini rimane “ soggetta a valutazione quotidiana ”. La compagnia ha esteso la possibilità di rimborso totale o cambio rotta gratuito per tutti i biglietti emessi fino al 20 gennaio .

Pegasus Airlines ha invece annunciato lo stop ai voli fino al 14 gennaio. Allo stesso modo Lufthansa/Austrian li ha sospesi per ragioni di sicurezza dell’equipaggio.

E mentre Emirates mantiene il divieto d’imbarco per i passeggeri in transito verso l’Iran, Qatar Airways continua a operare, seppur con ritardi significativi, diventando di fatto l’unico grande ponte rimasto tra l’Iran e il resto del mondo, insieme alle compagnia di bandiera Iran Air, Mahan Air e Qeshm Air.

flydubai, attraverso una nota, ha infine confermato che, dopo la cancellazione dei voli di venerdì, “continuerà a monitorare la situazione” rivedendo i suoi programmi.

LO SCONSIGLIO DELLA FARNESINA

Considerata la situazione particolarmente delicata, resta vivo lo sconsiglio della Farnesina sul sito Viaggiare Sicuri per “viaggi a qualsiasi titolo in tutto il Paese. Agli italiani presenti si raccomanda di esercitare la massima cautela e di limitare gli spostamenti non essenziali, soprattutto nelle ore serali, attenendosi alle indicazioni delle Autorità locali”.

“Si invita in particolare – si sottolinea sul portale del ministero degli Esteri – a non scattare foto o video di alcun genere, in quanto comportamenti passibili di arresto. Si raccomanda inoltre di evitare manifestazioni, assembramenti e luoghi affollati, mantenendo alta la soglia di attenzione e attenendosi alle eventuali indicazioni delle Autorità locali”.

Per qualsiasi indicazione “l’Ambasciata d’Italia a Teheran può essere contattata all’indirizzo mail consolato.teheran@esteri.it o in casi di emergenza al numero +989121035062. Registrare la propria presenza sulla App ViaggiareSicuri attivando la geolocalizzazione o in alternativa sul sito https://www.dovesiamonelmondo.it.