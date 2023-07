Carissimi voli, il Garante dei prezzi convoca le compagnie aeree

Il dossier sulla corsa dei prezzi che sta interessando il trasporto aereo da diversi mesi è finalmente approdato al governo, dopo le numerose denunce delle associazioni delle agenzie di viaggi e del turismo professionale italiano.

Durante l’ultimo fine settimana, infatti, il Garante per la sorveglianza sui prezzi, Benedetto Mineo, su indicazione del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha scelto di convocare per domani, martedì 4 luglio, i rappresentati delle principali compagnie aeree che effettuano voli sulle tratte nazionali per comprendere meglio la dinamica dei prezzi, la situazione attuale, il comportamento dei vettori e le contromosse che possono essere intraprese.

Le compagnie in oggetto – secondo i dati Enac sul trasporto aereo 2022 – dovrebbero essere sicuramente Ryanair, Ita Airways, easyJet e Wizz Air (i quattro big player sul domestico per numero di passeggeri trasportati) ma non ci sono ancora conferme ufficiali su chi siederà al tavolo e quanti vettori sono stati convocati.

“Gli incontri – spiega una nota del Mimit – “consentiranno di analizzare le dinamiche dei prezzi dei biglietti e saranno propedeutici all’immediata convocazione di una commissione di allerta rapida sul caro-voli”.