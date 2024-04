Carrani Tours sostiene anche quest’anno Race for the Cure

Carrani Tours rinnova anche quest’anno il suo sostegno a Race for the Cure. Il tour operator, specializzato in incoming, dal 2019 sostiene l’evento simbolo di Komen Italia, la più grande manifestazione per la lotta ai tumori del seno in Italia e nel mondo, che si svolge dal 9 al 12 maggio, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, a Roma e in altre 5 città italiane, Bari, Bologna, Brescia, Matera, e Napoli dove sono organizzate gare podistiche e manifestazioni collaterali.

«In qualità di general manager di Carrani Tours, sono orgogliosa di annunciare il nostro sostegno e partecipazione a Race for the Cure 2024 – ha sottolineato Chiara Gigliotti – Questo impegno riflette la nostra profonda convinzione nella necessità di unire le forze per combattere i tumori, malattie che toccano innumerevoli vite ogni giorno. La nostra partecipazione è un simbolo dell’attenzione che Carrani Tours riserva non solo alla qualità dei servizi offerti, ma anche al benessere della comunità a cui apparteniamo. Crediamo fermamente che attraverso iniziative come la Race for the Cure possiamo fare la differenza, contribuendo attivamente alla ricerca e al sostegno delle persone colpite da questa malattia. È un gesto di solidarietà che va oltre il nostro quotidiano operato, testimoniando un impegno globale verso la salute, in particolare femminile, un ambito che richiede attenzione e cura costante. Invitiamo tutti a unirsi a noi in questa causa».

A Roma, il Circo Massimo ospiterà un villaggio della Salute con iniziative gratuite per adulti, bambini e le Donne in rosa, le donne operate di tumore, nei quattro giorni di sport, salute e solidarietà.

Con i fondi raccolti, Komen Italia realizzerà attività a sostegno delle donne che stanno affrontando un tumore del seno, premi studio per giovani ricercatori e ricercatrici, collaborazioni con le altre associazioni in Italia e giornate di prevenzione gratuite rivolte alle donne in condizione di fragilità sociale.