Cina, Ita Airways avvia il codeshare con Hainan Airlines

Tutto sull’#Oman: il Sultanato continua a investire sulla #formazione al trade e lo fa affidandosi al format #BlockNotesDigital in collaborazione con L’Agenzia di Viaggi Magazine.È ai blocchi di partenza il percorso di #elearning che in cinque lezioni svelerà al trade altrettanti punti-chiave della destinazione, in modo da approfondirne la conoscenza.Cosa aspetti? ISCRIVITI ✅