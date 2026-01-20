Civitatis lancia la sua nuova app a Fitur

Il marketplace Civitatis, dopo il recente annuncio del nuovo ceo, Andrés Spitzer, ha presentato solide prospettive di crescita per il 2026, in vista di Fitur 2026, appuntamento di cui L’Agenzia di Viaggi Magazine è media partner. L’azienda prevede infatti un incremento superiore al 30% in America Latina, insieme al lancio della sua nuova app come leva fondamentale per accelerare l’espansione globale.

La nuova app è stata sviluppata con un obiettivo chiaro: ridefinire il modo in cui i viaggiatori pianificano, vivono e ricordano i loro viaggi, trasformandosi in un autentico compagno di viaggio, centrato sul viaggiatore e sull’intero percorso.

All’interno della nuova app, Civitatis introdurrà progressivamente un innovativo pianificatore di viaggio e una visione integrata dell’itinerario, che aiuterà i viaggiatori a scoprire attività, punti di interesse, ristoranti, trasferimenti ed esperienze complementari che si integrano in modo naturale con il loro itinerario e contesto di viaggio.

«Il lancio della nostra nuova app rappresenta un punto di svolta per Civitatis, ponendo basi tecnologiche e concettuali solide a supporto della nostra crescita, rafforzando la nostra posizione come punto di riferimento nelle esperienze in destinazione e migliorando la connessione tra offerta e domanda. Riflette la nostra ambizione di crescere a livello globale mettendo il viaggiatore e il viaggio al centro, utilizzando la tecnologia per migliorare davvero il modo in cui le persone vivono i loro viaggi», ha affermato Spitzer.