Madrid, meno sette a Fitur: diecimila aziende da 161 Paesi

Mancano sette giorni a Fitur 2026, organizzata da Ifema e di scena a Madrid dal 21 al 25 gennaio con il Messico Paese ospitante e L’Agenzia di Viaggi Magazine media partner. Giunta alla 46ª edizione, la fiera consolida la sua posizione di piattaforma globale del settore, rafforzando la sua dimensione internazionale e il suo impegno verso la conoscenza come forza trainante della trasformazione del turismo.

I dati annunciati alla conferenza stampa di presentazione confermano la posizione di leadership: 9 padiglioni, 10mila aziende di 161 Paesi, di cui 111 con rappresentanza ufficiale (10 in più rispetto alla scorsa edizione ) e 967 espositori titolari. In totale, Fitur 2026 crescerà dell’11% in termini di partecipazione internazionale.

A Fitur si sono aggiunti 18 nuovi Paesi, principalmente appartenenti ad Africa e Asia-Pacifico, che hanno aumentato la loro presenza rispettivamente del 34% e del 22% in termini di superficie occupata. Le nuove destinazioni che partecipano a questa edizione includono Abu Dhabi, Dubai, Zanzibar e regioni di Germania e Regno Unito.

Spicca la creazione del Padiglione della Conoscenza, situato nel padiglione 12 e aperto durante le giornate dedicate ai professionisti. Questo spazio è concepito come centro strategico del pensiero turistico, con 8 auditorium, 10 programmi di conferenze, oltre 200 appuntamenti e più di 250 relatori di alto livello.

Il Padiglione della Conoscenza ospiterà altre novità chiave, come Fitur Experience, incentrato sul turismo esperienziale come una delle dinamiche più trasformative del settore, e il 1° Summit Internazionale su Comunicazione e Turismo, che affronterà le sfide della comunicazione turistica insieme a esperti e rappresentanti del settore pubblico e privato. Inoltre, l’area Travel Technology raddoppia il suo spazio e comprenderà più di 190 aziende leader nell’innovazione.

L’elevato livello di partecipazione porterà un gran numero di visitatori, con previsioni di oltre 150mila professionisti e quasi 100mila presenze non professionali durante il fine settimana. Fitur continua a essere un importante motore economico per Madrid, con un impatto che ha raggiunto i 487 milioni di euro nella precedente edizione.

Undici le sezioni di Fitur 2026: 4all, nel padiglione 10; Cruises, nel padiglione 4; Experience, nel padiglione 12; Know-How & Export, nel padiglione 12; Lgtb+, nel padiglione 9; Lingua, nel padiglione 10; Screen, nel padiglione 10; Sports, nel padiglione 12; Talent, nel padiglione 12; TechY, nel padiglione 12; Woman, nel padiglione 10.

Fitur creerà un fast track all’entrata Sud-Est per agevolare l’accesso dei professionisti. È consigliato l’uso del trasporto pubblico, approfittando anche del potenziamento del servizio della Linea 8 della metropolitana.

