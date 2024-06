Come ottenere i fondi Fri-Tur: istruzioni per gli albergatori

Il webinar “Il nuovo Fri-Tur – istruzioni per l’uso” organizzato da Confindustria Alberghi, in collaborazione con UniCredit, ha visto la partecipazione di numerosi operatori. Il nuovo avviso – fortemente voluto dal ministero del Turismo in risposta alle esigenze delle imprese, per utilizzare appieno tutte le risorse destinate al settore dal Pnrr – consente agli alberghi di ottenere finanziamenti per la ristrutturazione e riqualificazione in chiave di interventi di efficientamento energetico, sostenibilità, ammodernamento.

Il ministero ha previsto per le imprese del settore una modalità di presentazione della domanda – che potrà essere inoltrata dal 1° al 31 luglio prossimo tramite una piattaforma ad hoc – con alcune semplificazioni rispetto alla precedente analoga misura.

«È molto importante l’attività del ministero per l’utilizzo di tutte le risorse disponibili per il settore – ha commentato Maria Carmela Colaiacovo, presidente di Associazione Italiana Confindustria Alberghi – Fri-Tur risponde alle esigenze delle aziende impegnate in attività di riqualificazione e ristrutturazione che è una delle priorità per posizionare il prodotto in linea con il mercato, mantenendo alto il livello rispetto ai competitor internazionali».