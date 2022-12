Conrad by Hilton debutta in Germania nel centro di Amburgo

Hilton ha annunciato un accordo di franchise con Munich Hotel Partners per l’apertura del Conrad Hamburg, che sarà il primo hotel in Germania per il marchio di lusso Conrad Hotels & Resorts.

Posizionato nel centro di Amburgo, l’edificio sarà sottoposto a un ampio programma di rinnovamento degli interni prima dell’apertura nel 2024 e si unirà ai 15 hotel Conrad attualmente in attività o in fase di sviluppo nell’area Emea.

L’hotel di lusso sarà ospitato nello storico edificio Levantehaus, situato in uno dei viali dello shopping più famosi d’Europa, la Mönckebergstraße. A pochi passi dai numerosi monumenti storici, dalle attrazioni e dai collegamenti con i trasporti pubblici della città, l’hotel, che conta 238 camere, disporrà di 25 spaziose suite e 32 residential suite, nove sale meeting, di un sofisticato lounge bar e ristorante e di strutture wellness, tra cui una spa di lusso, una palestra all’avanguardia e una piscina privata.

Patrick Fitzgibbon, senior vice president, development, Emea, Hilton ha dichiarato: «Siamo felici di portare il marchio Conrad ad Amburgo, la seconda città del Paese e importante destinazione business e di svago. Grazie alla crescente domanda internazionale di alloggi di lusso di alta qualità, non vediamo l’ora di lavorare con Munich Hotel Partners per espandere l’offerta di Hilton ad Amburgo e in Germania, che al momento conta 56 strutture operative o in fase di sviluppo».