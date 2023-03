Cyprus Airways tenta il salto con l’intelligenza artificiale

Conti a posto e tariffe ad alta flessibilità con l’intelligenza artificiale: è il modello adottato da Cyprus Airways che si è affidata a Flyr Labs, il player specializzato nell’intelligence decisionale e nell’ottimizzazione delle entrate end-to-end, per una piattaforma che si occuperà della corretta gestione di spese e ricavi e dell’ottimizzazione dell’offerta aerea con conseguente gestione della capacità a bordo degli aerei e dei relativi prezzi.

Attraverso il sistema sviluppato con Flyr, la compagnia cipriota sarà in grado di ottimizzare dinamicamente le entrate h24, 7 giorni su 7, tenendo d’occhio ciò che accade nel mercato al fine di generare il posizionamento più competitivo e sicuro per i suoi passeggeri.

Ma c’è di più: la scelta di Cyprus Airways consiste nell’affidare a un potente intelligence decisionale tutte le funzioni commerciali dell’aerolinea per migliorarne la produttività e, al tempo stesso, soddisfare la domanda aerea dei suoi passeggeri riguardo alle cosiddette offerte accessorie e ai servizi ancillari. In buona sostanza, il vettore si affiderà a Flyr per generare meccanismi di vendita dinamici e ottimali per prodotti à la carte come la selezione del posto, i bagagli e le fasce tariffarie.

«Abbiamo voluto rimodellare Cyprus Airways – ha sottolineato il ceo Paul Sies – per farla diventare la principale compagnia aerea del Mediterraneo e per consentirle di operare in un mercato ipercompetitivo. I sistemi di gestione delle entrate di nuova generazione ci consentiranno di cogliere questi progressi tecnologici per raggiungere i nostri obiettivi di crescita e di fatturato, offrendo la migliore tariffa possibile ai nostri clienti-passeggeri. Di fatto, con la crescente diffusione e adozione dell’AI nel trasporto aereo commerciale, le compagnie aeree digital-first, che sfruttano appieno il potere dei dati e la lettura anticipata dei trend, avranno sicuramente un vantaggio competitivo, lanciando sul mercato sempre più tariffe dinamiche e scelte commerciali mirate».