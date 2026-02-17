Così Evaneos “salva” Bali dall’overtourism

La lotta contro l’overtourism di Evaneos parte dall’Indonesia, luogo simbolo degli eccessi del sovraffollamento turistico. Lo scorso anno, l’Indonesia ha infatti registrato l’arrivo di 6,3 milioni di visitatori internazionali, di cui quasi il 40% solo a Bali. Con un punteggio preoccupante di 4,20/5, secondo l’Overtourism Index creato da Evaneos, l’Isola degli Dei incarna suo malgrado le conseguenze del sovraffollamento turistico: spiagge sature e inquinate, aumento della pressione sui mercati immobiliare e alberghiero e ricollocazione della popolazione locale. Mentre le autorità locali cercano di distribuire meglio i flussi turistici verso le 1.700 isole dell’arcipelago, l’attrattiva e l’immagine di Bali ne risentono: per la prima volta, si è registrata una diminuzione delle prenotazioni.

In stretta collaborazione con i partner indonesiani e internazionali, tra cui Wise Steps Consultancy, Good Tourism Institute, EquatorAI, ecollective e le agenzie locali, Evaneos, la piattaforma di viaggi su misura, ha annunciato un piano strutturato in cinque punti per accompagnare la transizione del turismo indonesiano.

DIMEZZARE IL NUMERO DI TURISTI IN OTTO LOCALITÀ SOVRAFFOLLATE

Entro fine 2026, Evaneos fermerà la promozione online delle otto località balinesi identificate come fortemente colpite dall’overtourism. Tra queste, le risaie di Tegalalang, l’Ubud Monkey Forest, le sorgenti sacre di Tirta Empul, le spiagge di Canggu, il tempio degli elefanti di Goa Gajah, così come la Blue Lagoon e le scogliere di Nusa Penida. Entro il 2030, Evaneos punta a dimezzare la vendita delle visite in questi luoghi a rischio. Il primo passo è ritirare queste località così popolari dall’offerta, grazie anche alla collaborazione con le agenzie partner locali, al fine di sensibilizzare i viaggiatori sui problemi dell’overtourism.

RADDOPPIARE IL NUMERO DI VISITATORI ALTROVE

Se Evaneos smette di promuovere gli otto luoghi più a rischio dell’arcipelago, situati principalmente a Bali, è per orientare meglio i visitatori verso altre località o isole indonesiane, come Java, Lombok o Sumatra. Basandosi sull’esperienza e la conoscenza del territorio delle sue agenzie partner, Evaneos creerà itinerari “l’Indonesia senza folla” per favorire una migliore ripartizione geografica e stagionale dei flussi turistici, sostenendo al contempo l’economia locale.

NO AL TURISMO DI MASSA, SÌ AL TURISMO LENTO

Questo progetto contribuisce alla missione di ridurre del 23% le emissioni di carbonio per viaggiatore e per giorno entro il 2030. Due incentivi dovrebbero essere d’aiuto: il prolungamento della durata del soggiorno, che permette di utilizzare trasporti più sostenibili, e un’attenzione particolare alla scelta dell’alloggio.

IMPATTO POSITIVO

Entro il 2030, Evaneos si impegna a garantire che ciascun viaggio sostenga le destinazioni dove più del 50% dei fornitori contribuiscono attivamente alle comunità e alla tutela della natura, sulla base di criteri chiari che definiscono un impatto positivo, tra cui gli alloggi dove lavorano persone del posto e/o gestiti da abitanti locali, le iniziative comunitarie sostenute in particolare dall’ong Planeterra e il rigoroso rispetto delle regole etiche di Evaneos, in particolare circa il benessere animale e le attività responsabili.

AGENZIE CERTIFICATE

Per misurare l’efficacia del piano d’azione, Evaneos pubblicherà ogni anno una relazione d’impatto dettagliata sull’avanzamento del programma. Allo scopo di assicurare la sostenibilità di queste azioni, la piattaforma di viaggio si impegna entro due anni a supportare la certificazione del 100% delle agenzie partner in Indonesia da parte di un’organizzazione esterna riconosciuta.

«Questo progetto è il risultato di un lavoro collettivo con le nostre agenzie partner indonesiane per trasformare concretamente il turismo attraverso la riduzione dell’overtourism, dell’impronta di carbonio e l’implementazione del sostegno alle comunità locali: siamo consapevoli che senza una voce comune, le pressioni locali si sposteranno semplicemente altrove. Ecco perché abbiamo inviato una lettera aperta che invita i nostri colleghi a unire le forze per fondare la Indonesian Sustainable Tourism Stakeholder Platform, diretta dai partner indonesiani», ha dichiarato Aurélie Sandler, co-ceo di Evaneos.