Costa Crociere a Sanremo, nuovi incentivi per le adv

La proroga del programma di incentivazione Segui-C fino all’11 marzo e l’introduzione del nuovo pacchetto My Exploration sono le due novità commerciali con cui Costa Crociere ha dato il benvenuto a bordo di Costa Smeralda ai “Protagonisti del Mare” nella crociera-evento di Sanremo.

Queste iniziative sottolineano il ruolo sempre più determinante del trade nelle strategie di Costa Crociere e nelle sfide che la compagnia si appresta ad affrontare in futuro.

«L’estensione di Segui-C porta in dote la garanzia di continuare a operare in regime di super commissione per un ulteriore periodo di quasi un mese – ha spiegato Riccardo Fantoni, direttore commerciale Italia – Ma quello che non cambia sono gli obiettivi che vi abbiamo attribuito, consentendo quindi a un numero maggiore di agenti di conseguire il proprio obiettivo. E poi c’è qualche cosa di più, riservato ai Protagonisti del Mare: abbiamo pensato di rilanciare Segui-Cx3 sulla tariffa super all inclusive».

Avanti tutta, quindi, sulle vendite in quello che per il manager è considerato «il trimestre più importante dell’anno, in cui la domanda naturale è più forte e noi ci abbiamo aggiunto una campagna commerciale importante, sia per gli ospiti che già ci conoscono, ma soprattutto per quelli nuovi».

Nell’ottica di facilitare e incentivare le vendite, si inserisce il nuovo pacchetto My Exploration, che prevede un rinnovato mix di escursioni, frutto dell’ascolto delle richieste e dei suggerimenti dei clienti che hanno manifestato l’esigenza di una maggiore libertà e flessibilità durante le discese a terra. Senza però rinunciare alla visita di luoghi iconici nelle destinazioni visitate, da effettuarsi magari con in tasca già il biglietto saltafila. Il pacchetto My Exploration è stato quindi arricchito con delle esperienze che erano già a portafoglio, con la possibilità di fare escursioni in una maniera più intima e raccolta, in piccoli gruppi di 15 persone. Diminuisce invece il numero delle escursioni, da 4 a 3, e il prezzo, da 179 a 129 euro, mentre aumenta la commissione per l’agente, che sale dal 5 al 10%.

Sulla centralità del canale agenziale ha insistito anche Luigi Stefanelli, Southern Europe Region associate vice president: «Il trade è centrale per noi, non solo nel mercato Italia ma nel mondo, quindi va da sé che tanti nostri investimenti in termini di incentivi, strumenti, servizi mirati, siano diretti verso questo canale. Tutto sempre e comunque focalizzandoci sul cliente, driver di vendita, generazione della domanda, traffico presso il punto vendita, servizi, incentivi a tutti voi affinché questa domanda, questo traffico che viene generato si possa convertire in vendite, nell’avere il cliente a bordo, soddisfarlo, farlo tornare con un gran sorriso e, perché no, anche ripetere l’esperienza».

Oltre 700 ospiti, tra agenti di viaggi e giornalisti, partecipano alla 28ª edizione dei Protagonisti del Mare a bordo di Costa Smeralda, vero palcoscenico sul mare della musica di Sanremo, che ogni sera si trasforma in uno spettacolare club, ospitando le esibizioni di rinomati artisti italiani e internazionali, come Tedua, Bob Sinclar, Bresh e Gigi D’Agostino, in collegamento diretto con il Teatro Ariston.

Durante le serate, la nave si illumina trasformandosi in un immenso “led screen“, una novità mai realizzata prima, per portare il fascino e l’emozione delle crociere Costa direttamente al pubblico del Festival. L’illuminazione della nave è infatti potenziata da una rete composta da centinaia di migliaia di led che creano scritte e animazioni, un’attivazione unica nel suo genere, esaltata dalla perfetta sinergia tra creatività e tecnologia.