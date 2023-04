Costa Crociere, Atene homeport nell’estate 2024

Nel 2024 di Costa Crociere arrivano alcune novità in programmazione. Per l’estate, la compagnia lancia un itinerario mai proposto prima, che prevede tappe esclusivamente in Grecia e Turchia, e che avrà come homeport Atene.

Dal 7 giugno al 13 settembre Costa Fortuna partirà ogni venerdì dal porto greco, alla scoperta di Istanbul e delle isole greche di Mykonos, Creta, Rodi e Santorini. Su alcune partenze è prevista una seconda tappa in Turchia, a Bodrum, che sostituirà Rodi.

La formula proposta è il pacchetto “volo+crociera”, disponibile da tutti i principali Paesi europei, compresa l’Italia. Durante l’itinerario, Costa programma soste di almeno dieci ore in ogni destinazione.

In primavera e autunno 2024, Costa Fortuna offrirà minivacanze dai 3 ai 5 giorni nel Mediterraneo occidentale, e itinerari diversi di due settimane, diretti in Marocco e a Lisbona, con soste di due giorni a Lisbona e Casablanca; in Israele, Egitto e Tunisia, con soste di due giorni ad Haifa per visitare anche Gerusalemme; in Turchia, Grecia e Tunisia, con soste di due giorni a Istanbul; e infine tra le isole Greche e Ibiza.

Sempre nell’estate 2024, Costa Fascinosa, inizialmente prevista in Nord Europa, offrirà invece il programma di crociere di una settimana a Malta e nelle isole greche, con scali a Catania, Taranto, Santorini, Mykonos e La Valletta, che sarà preceduto da una crociera di due settimane alle isole Canarie e una minivacanza nel Mediterraneo.

In Nord Europa, nell’estate 2024, opereranno due navi, Costa Favolosa e Costa Diadema. La prima proporrà tre diversi itinerari, dai 13 ai 22 giorni, con partenza da Amburgo, diretti a Capo Nord e isole Lofoten, in Islanda e in Groenlandia, più un nuovo itinerario di 8 giorni dedicato alla Scozia. Costa Diadema proporrà crociere di una settimana nei fiordi norvegesi.

Le vendite di tutti questi itinerari sono già aperte.