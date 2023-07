Crociere ad Amsterdam, Clia: «Ancora nessun divieto»

Clia interviene sulla questione delle crociere ad Amsterdam, dopo le dichiarazioni della città che vuole vietare l’ingresso alle navi come misura per contrastare overtourism, inquinamento e confusione. Tema che coinvolge le principali compagnie crocieristiche.

L’associazione delle compagnie di crociera mette in evidenza che, “come dichiarato pubblicamente il porto, le navi da crociera non sono state bandite da Amsterdam. Inoltre, porto e terminal passeggeri di Amsterdam si sono già impegnati a intraprendere investimenti per milioni di euro in infrastrutture portuali ed elettricità a terra a lungo termine”.

Tuttavia, spiegano da Clia, «ci sono state discussioni sulla delocalizzazione delle crociere fuori dal centro cittadino che sono iniziate nel 2016 e che sono ancora in corso. Stiamo lavorando con le autorità per accogliere le opinioni espresse dai membri del consiglio della città continuando a sostenere le comunità che beneficiano del turismo crocieristico”.

Anche perché, sottolinea l’associazione, “degli oltre 21 milioni di visitatori che Amsterdam riceve ogni anno, circa l’1% arriva in nave da crociera; il turismo crocieristico contribuisce all’economia della città per circa 105 milioni di euro all’anno”.

Un portavoce di Amsterdam Cruise Port ha dichiarato che hanno “preso nota della richiesta del consiglio secondo cui c’è spazio per le crociere nel futuro della città. Ma non ci sono ancora state proposte da parte dell’amministrazione su come affrontare la questione”.