Crociere, arriva l’endorsement del ministro Santanchè

Aveva già parlato più volte del turismo del mare e della blue economy come volano per l’Italia, ma questa volta il ministro del Turismo Daniela Santanchè interviene in maniera specifica sulle crociere.

Lo fa sottolineando come il 2023 sia l’anno del sorpasso dell’industria crocieristica, con flussi in aumento rispetto al 2019. Santanchè riprende i dati dello studio di Cemar Agency Network, recentemente presentato al Seatrade in Florida.

«I numeri dei flussi crocieristici sono un altro segnale che fanno del 2023 lʼanno del sorpasso sul 2019 dellʼindustria italiana del turismo – dichiara la ministra – Gli oltre 13 milioni di crocieristi equivalgono a un ottimo +11% rispetto allʼultimo anno pre pandemico, il 2019. Possiamo quindi dire che, finalmente, stiamo prendendo il largo e, allontanandoci dalle cattive acque del Covid, proseguiamo spediti sulla rotta che ci condurrà verso destinazioni sempre più soddisfacenti».