Crociere, Cemar: “Tredici milioni di pax nei porti italiani”

Rotta verso un nuovo primato. Il 2023 si propone come anno record per l’Italia delle crociere. Il settore, infatti, archiviata la pandemia, ha ripreso a crescere a ritmo sostenuto.

Durante il Seatrade Cruise Global in corso a Fort Lauderdale, Sergio Senesi, presidente di Cemar Agency Network, ha presentato le previsioni per il prossimo biennio, partendo dall’anno in corso, dove si prevedono quasi 13 milioni di passeggeri movimentati nei porti italiani (+37,6% rispetto al 2022) e una crescita che continuerà anche nel 2024.

«Abbiamo ricevuto e analizzato forti segnali di crescita, in particolare per quanto riguarda il numero dei passeggeri movimentati nei porti italiani rispetto alle toccate nave», commenta Senesi.

Stando alle previsioni di Cemar Agency, al termine del 2023 saranno circa 12.800.000 i passeggeri movimentati nei porti della Penisola. Un dato che supera del 37,6% il 2022 e, soprattutto, che fa segnare +9,2% rispetto al 2019 (quello che finora è stato considerato l’anno record, nonché l’ultima stagione pre pandemica).

Le toccate nave saranno invece leggermente inferiori a quelle registrate nel 2022: 4.915 contro le 4.955 dell’anno precedente. Saranno infine 168 le navi in transito nelle acque italiane in rappresentanza di 52 compagnie di navigazione.

I porti italiani coinvolti nel traffico crocieristico saranno 72. Si conferma il primato di Civitavecchia (con 2,8 milioni di passeggeri), seguita a pari merito da Genova e Napoli (entrambe con 1,4 milioni). Tra i primi 10, a seguire, ci saranno in ordine Savona, La Spezia, Palermo, Messina, Livorno, Venezia e Trieste.

In merito al traffico crocieristico su base regionale, la Liguria – con 3,2 milioni di passeggeri movimentati – si conferma prima in classifica, oltre a essere la regione in cui si concentra l’83% delle agenzie che gestiscono gli scali delle navi da crociera in Italia, seguita da Lazio (2,9 milioni), Campania (1,6) e Sicilia (1,5).

Cemar stila anche l’elenco delle compagnie che nel 2023 movimenteranno il maggior numero di passeggeri nei porti italiani. Spicca Msc Crociere, vicina ai 4 milioni di passeggeri movimentati. Seguono Costa Crociere (con 2,4 milioni), Royal Caribbean (1,2 milioni), Norwegian Cruise Line (1,1 milioni) e Celebrity Cruises (0,8 milioni).

Sarà ottobre il mese più trafficato, con 725 scali. A seguire, settembre (639 scali), maggio (636 scali) e agosto (625 scali).

L’agenzia indica anche il giorno con più traffico crocieristico: sabato 14 ottobre, con 32 navi ormeggiate nei porti italiani e oltre 69.000 passeggeri movimentati in una sola giornata.

Le prime valutazioni di Cemar Agency Network stimano un’ulteriore crescita nel 2024, quando i passeggeri movimentati nei porti italiani supereranno i 13 milioni.

«L’Italia si riconferma prima destinazione crocieristica nel Mediterraneo, con forti segnali di crescita per tutto il biennio 2023-2024, che vedrà inoltre l’arrivo di nuove navi sempre più green – conclude Senesi – L’industria delle crociere sta infatti contribuendo in maniera determinante alla ricerca in termini di sostenibilità, con l’obiettivo di salvaguardare l’ambiente attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie sempre più sofisticate e di carburanti più puliti».