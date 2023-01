Crociere, giro del mondo Costa al via da Trieste

Parte da Trieste il 6 gennaio, oppure da Savona l’11 gennaio 2023, il Giro del mondo di Costa Crociere a bordo di Costa Deliziosa. Un viaggio di quattro mesi – 128 giorni per l’esattezza – con rientro il 13 maggio 2023.

Un totale di 52 destinazioni in quattro continenti, attraversando tre oceani: dal Mediterraneo alla penisola Arabica, navigando verso est sino all’India e alle Maldive, per poi fare rotta a sud, in Madagascar e Sudafrica, e attraversare l’oceano Atlantico sino al Brasile. Quindi, di nuovo diretti a sud, verso Ushuaia, in Argentina, la punta estrema del continente, navigando nel canale di Beagle e risalendo lungo il versante Pacifico, dal Cile sino a Panama, visitando il Centro America e New York, per poi rientrare in Europa.

L’itinerario comprende destinazioni come Cipro, Israele, Giordania, India, Maldive, Seychelles, Madagascar, Reunion, Sud Africa, Namibia, isola di Sant’Elena, Brasile, Terra del Fuoco, Cile, Perù, Ecuador, Panama, Costa Rica, Honduras, Messico, Stati Uniti, isole Azzorre e Marocco.

In molte destinazioni sarà possibile effettuare scali di più giorni. Tra queste, Mumbai (India), Malè (Maldive), Gqeberha/Port Elizabeth e Città del Capo (Sud Africa), Rio de Janeiro (Brasile), Buenos Aires e Ushuaia (Argentina), Santiago del Cile, Colon (Panama), New York (Usa), Lisbona e isole Azzorre (Portogallo).

Sono circa 2.000 gli ospiti a bordo, da 40 paesi diversi, con prevalenza di francesi (circa 500), italiani e tedeschi (rispettivamente circa 360 e circa 340), svizzeri (circa 160), spagnoli (circa 140) e austriaci (poco meno di 100). Il viaggiatore più longevo, francese, ha 94 anni, mentre il più giovane è austriaco, di 6 anni.

Costa Deliziosa proporrà il Giro del mondo anche nel 2024, con partenza prevista il 6 gennaio.

Inoltre, nelle prossime settimane apriranno le vendite per il Giro del Mondo 2025, che circumnavigherà il globo prevalentemente nell’emisfero australe, visitando Terra del Fuoco, Polinesia, Nuova Zelanda, Australia e Sud Africa. Per la prima volta la partenza sarà a inizio dicembre, 2024, da Savona, per godersi le feste natalizie in crociera. La notte di Capodanno a Rio de Janeiro prevede lo spettacolo dei fuochi d’artificio dalla spiaggia di Copacabana.