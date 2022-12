Crociere, il programma “Azamara Alliance” per i partner di viaggio

La compagnia di crociere di lusso Azamara svela il suo nuovo programma “Azamara Alliance”, dedicato a sostenere e rafforzare le relazioni con i partner di viaggio. Si tratta di nuovi strumenti e tecnologie per creare un’esperienza senza soluzione di continuità per i partner commerciali: una nuova piattaforma di prenotazione, il portale Azamara Connect più intuitivo e un contact center ampliato.

«Una priorità in questo nuovo capitolo di Azamara è fornire ai nostri partner di viaggio il miglior supporto e l’esperienza più efficiente possibile – afferma Patrice Willoughby, chief sales officer international di Azamara – Con il lancio del programma Azamara Alliance, la nostra missione è sviluppare opportunità per supportare i nostri partner di viaggio e dotarli degli strumenti necessari per avere successo insieme».

Per l’utilizzo dei nuovi strumenti, a gennaio 2023 sono previste sessioni di formazione dal vivo con strumenti di apprendimento autogestiti per aiutare i partner a familiarizzare con la nuova piattaforma di prenotazione e ottenere il massimo dal nuovo Azamara Connect.

Le novità includono: