Msc Crociere svela i “must do” dell’estate 2026

NAPOLI – Nel mare magnum di Msc Crociere magari i numeri non dicono sempre tutto, ma sono molto significativi. Soprattutto guardando alla prossima estate. Nel 2025 il numero degli italiani che ha trascorso una vacanza in crociera è stato pari all’1,2% della popolazione. Facendo un confronto, oggi a livello globale sono meno del 2%, come in Europa, mentre negli Stati Uniti si arriva al 4%. Si viaggia con il vento in poppa quindi.

Ecco perché Leonardo Massa, vice president Southern Europe of the Cruise Division of the Msc Group, presentando la stagione estiva 2026 durante Bmt Napoli (con tanto di visita dei due calciatori del Napoli, Milinković-Savić e Giovane, Msc è main sponsor della squadra campione d’Italia in carica), si affida al “buon vento” e alla poesia nel momento di mollare gli ormeggi: «Il motto “Solo l’orizzonte è limite” è la nostra stella polare. Il mercato italiano è cresciuto tantissimo negli ultimi 20 anni e gli ospiti italiani aumentano: 700.000 l’anno scorso. I margini di crescita sono legati all’offerta, quindi alla capacità di costruire navi».

Massa ci tiene a ribadire che «Napoli è la nostra casa e le crociere sono e saranno una formula di vacanza sempre più gradita dagli italiani», ricordando che «nel 2025 abbiamo investito in terminal: Barcellona e Miami, che gestisce 36.000 passeggeri al giorno. Inoltre, nel 2026 con Explora Journeys arriverà la terza nave Explora 3 e qualche giorno fa a Genova Explora 4 ha toccato l’acqua».

Infine, due suggestioni per la Msc che verrà: «Cina e Giappone? Mai dire mai, ma non possiamo dimenticare che con la World Cruise faremo il giro intorno al mondo sino a maggio».

MEDITERRANEO E NAPOLI, OMBELICO DI MSC

Su il sipario: due nuove mete nel Mediterraneo, il debutto in Alaska e la grande novità di fine stagione con l’offerta inedita nei Caraibi meridionali che, per la prima volta, vedranno dedicata una nave durante tutti i mesi dell’anno.

Al centro della strategia della compagnia si conferma anche quest’anno Napoli, destinazione chiave per lo sviluppo dell’offerta nel Mediterraneo. Il capoluogo partenopeo vedrà infatti 6 navi posizionate nell’arco dei 12 mesi, a testimonianza di un impegno sempre più forte verso una programmazione destagionalizzata e continuativa.

Nel dettaglio, Msc World Europa, Msc Divina, Msc Meraviglia, Msc Magnifica, Msc Splendida e Msc Euribia effettueranno complessivamente 107 toccate nel porto di Napoli.

Il Mediterraneo, dunque, si conferma uno dei mercati più importanti, con 13 navi dedicate in quest’area, più della metà della flotta totale, e due nuove destinazioni proposte: Marmaris affascinante località della costa sud-occidentale della Turchia, inserita nell’itinerario di Msc Divina, e Syros, raggiunta da Msc Lirica, perla delle Cicladi.

Msc Crociere conferma poi la variegata offerta in Nord Europa, dove saranno presenti 4 navi che permetteranno di visitare gli spettacolari panorami offerti dai Fiordi norvegesi o scoprire alcune delle principali capitali scandinave a bordo di Msc Magnifica, Msc Preziosa, Msc Virtuosa e Msc Euribia.

«La nostra ambizione – ha sottolineato Luca Valentini, direttore commerciale di Msc Crociere – è continuare ad arricchire l’offerta con esperienze sempre più varie e capaci di rispondere ai desideri di un pubblico eterogeneo. Le novità annunciate vanno proprio in questa direzione e testimoniano la volontà di ampliare costantemente le possibilità di viaggio per i nostri ospiti. Allo stesso tempo, il successo straordinario dell’Msc Yacht Club conferma quanto i nostri clienti apprezzino un’esperienza sempre più esclusiva e personalizzata: per questo entro il 2027 l’esclusivo concept di nave nella nave sarà disponibile su tutte le navi della classe Musica, rafforzando ulteriormente la qualità e la varietà della nostra proposta».

I CARAIBI

Quattro navi saranno dedicate anche ai Caraibi, dove tutti gli itinerari comprenderanno la visita presso Ocean Cay, l’isola privata riservata ai soli ospiti delle crociere Msc.

Tra le novità più attese dell’anno, Msc Opera navigherà tutto l’anno nel Sud dei Caraibi, con nuovi itinerari pensati sia per la stagione invernale 2026/2027 sia per l’estate 2027. Per la prima volta, Msc offrirà crociere in quest’area anche nei mesi estivi e rafforzerà la propria presenza in inverno con due navi, dando così agli ospiti la possibilità di vivere il fascino dei Caraibi in ogni periodo dell’anno.

Msc Opera sarà protagonista della nuova proposta nella regione, con partenze da La Romana, nella Repubblica Dominicana, a partire dal 16 novembre 2026, e con un’operatività continuativa per tutto l’anno.

POESIA IN ALASKA

Imminente il debutto di Msc Poesia in Alaska, che consentirà di vivere l’Msc Yacht Club, l’esclusivo concept di nave nella nave, nell’ambito di uno dei più importanti interventi di rinnovamento mai realizzati nella storia della compagnia. La nave avrà come homeport Seattle, negli Stati Uniti e partirà settimanalmente per l’Alaska e il Canada con crociere di sette notti a partire dall’11 maggio 2026.

I crocieristi potranno visitare un’ampia varietà di destinazioni tra le più pittoresche della regione, tra cui Ketchikan, Icy Strait Hoonah, Tracy Arm, Juneau (Alaska, Stati Uniti) e Victoria (British Columbia, Canada).

IL NUOVO RISTORANTE MSC YACHT CLUB SULLA CLASSE FANTASIA

Msc Crociere ha anche annunciato il restyling dei ristoranti Msc Yacht Club, introducendo un design completamente rinnovato ed elegante. Il nuovo concept è stato inaugurato a bordo di Msc Splendida, dove gli ospiti possono già apprezzarne l’atmosfera raffinata e i nuovi elementi di stile.

I nuovi interni adottano un’estetica moderna ed elegante, con un layout rinnovato che integra tonalità più scure, texture morbide e un’illuminazione sofisticata, creando un ambiente intimo. Elementi verticali e sottili separazioni strutturano lo spazio, aumentando la privacy senza rinunciare ad apertura e fluidità, mentre le viste panoramiche sul mare restano un elemento distintivo.

Nel nuovo contesto ristrutturato, il ristorante Msc Yacht Club offre un’esperienza gastronomica che unisce cucina d’eccellenza e servizio personalizzato. Gli ospiti possono scegliere tra una varietà di menu raffinati e contare su uno staff culinario dedicato disponibile 24 ore su 24, oltre alla presenza di un sommelier, per garantire un’esperienza di alto livello in linea con l’identità premium che contraddistingue l’Msc Yacht Club.

Il programma di rinnovamento sarà progressivamente esteso alle altre navi della classe Fantasia: Msc Fantasia completerà gli interventi a dicembre 2026, seguita da Msc Divina nell’aprile 2027 e da Msc Preziosa nel febbraio 2028.