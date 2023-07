Dai piloti al servizio clienti: maxi recruiting per Emirates

Personale di bordo, piloti, ingegneri, professionisti It e agenti del servizio clienti. Emirates annuncia una massiccia campagna di recruiting in 180 ruoli. La ricerca di nuovo personale di bordo e piloti arriva dopo un anno di risultati finanziari e quote di profitto record e con la consegna della nuova flotta di Airbus A350 e Boeing 777-X a partire dal 2024.

«Nell’ultimo anno finanziario, abbiamo ricevuto circa 2,7 milioni di candidature a livello globale per i ruoli dell’organizzazione – spiega Oliver Grohmann, senior vice president human resources del Gruppo Emirates – Utilizziamo le tecnologie più recenti, come le valutazioni digitali, l’intelligenza artificiale e altri sistemi di reclutamento di altissimo livello per selezionare, scegliere e rispondere ai candidati nel modo più efficiente ed efficace».

Nel dettaglio: