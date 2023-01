Dal Gruppo Grimaldi 45 milioni per la svolta green di Trasmed

Il Gruppo Grimaldi intende investire quest’anno più di 45 milioni di euro per aumentare la sostenibilità delle navi della sua controllata spagnola Trasmed, nonché per implementare miglioramenti dell’efficienza in tutta la catena logistica. La compagnia di navigazione ha illustrato i suoi piani durante una conferenza stampa a Fitur Madrid.

Trasmed è riuscita nel 2022 a recuperare le cifre di passeggeri registrate prima della pandemia, con oltre 400.000 passeggeri sulle rotte tra Spagna e Italia e quasi 500.000 sulle linee tra il continente e le Isole Baleari.

Grimaldi ha fatturato più di 4.000 milioni di euro nel 2022, fondi che, secondo il direttore delle relazioni istituzionali, Miguel Pardo, saranno reinvestiti per «aumentare la connettività e migliorare le navi e l’esperienza dei passeggeri».

Per quanto riguarda il collegamento che Grimaldi offre tra le Isole Baleari e l’Italia, il manager ha sottolineato che si tratta di una scommessa «molto interessante per le Baleari, in quanto consente loro di cercare fornitori e clienti in altri mercati».

Nel 2022 Grimaldi ha concentrato i suoi sforzi economici sul miglioramento dell’esperienza dei passeggeri e sulla riduzione delle emissioni di carbonio delle sue navi, rafforzando il suo impegno per la sostenibilità.

In tal senso, sono stati ordinati a Finnlines due “supertraghetti” che non emetteranno anidride carbonica, in quanto saranno in grado di spegnere i motori quando sono fermi e quindi di autoalimentare il loro fabbisogno energetico con altre fonti. Grimaldi lancerà anche una nuova gamma di navi ad ammoniaca a partire dal 2024, che opereranno su rotte asiatiche.