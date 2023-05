Disney Cruise Line apre alle agenzie di viaggi italiane

Gli agenti di viaggi italiani potranno ora diventare rivenditori autorizzati della compagnia di crociere, Disney Cruise Line, del Gruppo Walt Disney Company, che dispone di una flotta composta da cinque navi, con itinerari che vanno dal Mediterraneo alle Bahamas passando per il Messico e i Fiordi norvegesi.

D’ora in avanti, dunque, anche gli adv italiani potranno proporre ai propri clienti crociere a bordo di tali navi diventando Travel Partner Disney Cruise Line. Per essere abilitati alla vendita, bisognerà procedere con la registrazione per la richiesta del codice agenzia.

Il regime commissionale previsto è del 10% per ogni pratica effettuata. Inoltre, rientrano nel “pacchetto” le ship visit e le tariffe-agenti speciali e dedicate per poter sperimentare in prima persona un’esperienza a bordo.

Una volta completata la richiesta di codifica, alcune agenzie italiane selezionate avranno la possibilità di visitare la nave Disney Dreams in occasione di due tour guidati previsti il 13 e il 20 giugno, rispettivamente a Napoli e Civitavecchia. In quest’occasione sarà possibile scoprire gli spazi comuni, le cabine e i servizi.

Nelle prossime settimane saranno implementate alcune attività per le agenzie: dai webinar di prodotto alla nuova sezione dedicata su Disney Stars con una serie di contenuti formativi che permetteranno agli agenti di conoscere meglio l’universo Disney Cruise Line e avere informazioni e strumenti utili alle vendite.