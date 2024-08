Dubai è inarrestabile e in sei mesi supera i 9 milioni di visitatori

Nuovo storico record turistico per Dubai, che nel primo semestre dell’anno ha tagliato il traguardo dei 9,1 milioni di visitatori internazionali (+9%), di cui 138mila dall’Italia, con un incremento dal nostro Paese del +7% rispetto al semestre 2023.

Questi i dati pubblicati dal Dipartimento dell’Economia e del Turismo di Dubai (Det), che evidenziano come dopo il 2023, nel corso del quale la città ha ospitato 17,15 milioni di visitatori internazionali, Dubai sta mantenendo un trend di crescita che le permetterà di toccare un nuovo record annuale. Risultati che sono frutto anche di una intensa attività promozionale svolta in collaborazione con stakeholder nazionali e 3mila partner globali in più di 80 mercati nel mondo, con campagne mirate e operazioni su vari segmenti, dal leisure al Mice.

Da gennaio a giugno 2024 poi, i mercati di prossimità del golfo e dell’area mediorientale hanno totalizzato il 26% dei visitatori complessivi, rispettivamente con 1,27 milioni (14%) e 1,09 milioni (12%) di arrivi, mentre l’Europa occidentale ha rappresentato il 20% dei visitatori di Dubai, con 1,89 milioni in totale.

Sempre riguardo al primo semestre, a Dubai il settore alberghiero dell’emirato – trainato dalle nuove aperture – ha continuato a registrare ottime performance in tutti i parametri dell’ospitalità, tra cui l’occupazione, la tariffa media giornaliera, i ricavi per camera disponibile e la durata del soggiorno degli ospiti. Tra le più alte al mondo, l’occupazione media degli hotel di Dubai, pari al 78,7%, è superiore di 1 punto percentuale rispetto all’occupazione del 77,7% raggiunta nello stesso periodo nel 2023. I pernottamenti sono aumentati del 3%, con 21,35 milioni alla fine del primo semestre 2024, rispetto ai 20,73 milioni del primo semestre 2023.

Per Issam Kazim, ceo della Dubai Corporation for Tourism and Commerce Marketing (Dctcm): «Dubai si è confermata all’avanguardia elevando ulteriormente gli standard con infrastrutture, esperienze e attrazioni innovative e distintive di livello mondiale. L’eccezionale qualità della vita, la sicurezza e l’accessibilità sono state costantemente riconosciute da diversi indici globali e siamo impegnati a sfruttare le partnership tra il settore pubblico e quello privato per presentare Dubai come una destinazione imperdibile da visitare. Il sostegno instancabile dei nostri partner e degli stakeholder sarà fondamentale per gestire le nostre importanti campagne globali e market-specific per l’estate, mentre continuiamo a lavorare su questa crescita positiva per il resto del 2024».