E intanto Lufthansa lancia le prime “Green Fares”

Lufthansa Group decide di puntare con forza sulla sostenibilità e diventa il primo Gruppo di compagnie aeree al mondo a offrire le Green Fares, delle vere e proprie tariffe che finanziano e incentivano voli “a basse emissioni di Co2”.

Le nuove Green Fares sono offerte già dal 15 febbraio da Lufthansa, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Swiss, Edelweiss, Eurowings Discover e Air Dolomiti su oltre 730mila voli all’anno in Europa e verso Marocco, Algeria e Tunisia. Le tariffe possono essere prenotate tramite i siti web delle compagnie aeree e la piattaforma Ndc in Economy e Business Class.

Le Green Fares, in sostanza, consentiranno in futuro di volare in modo più sostenibile con un solo clic, poiché le nuove tariffe includono già la compensazione delle emissioni di CO2 legate al volo.

Secondo lo statement del colosso tedesco, ciò si ottiene utilizzando il 20% di Sustainable Aviation Fuel (Saf) e per l’80% contribuendo a progetti di protezione del clima di alta qualità. Le Green Fares offrono anche miglia status aggiuntive e un’opzione di riprenotazione gratuita.

Per Harry Hohmeister, consigliere del cda di Lufthansa Group responsabile per il mercato globale e il network, «le Green Fares sono già state testate con successo lo scorso anno per i voli da Danimarca, Svezia e Norvegia. Ciò ha dimostrato che la domanda di offerte di viaggio più sostenibili è in aumento. Ora stiamo andando avanti aggiungendo le Green Fares alla nostra ben nota struttura tariffaria per i voli in tutta Europa e Nord Africa. Siamo pionieri nel settore e siamo all’altezza della nostra ambizione di sviluppare soluzioni innovative per l’aviazione del futuro. E stiamo rendendo ancora più facile per i nostri clienti prenotare offerte più sostenibili».

Lufthansa si è prefissata obiettivi ambiziosi riguardo la sostenibilità e mira a raggiungere la neutralità dal punto di vista delle emissioni di carbonio entro il 2050. Già entro il 2030, il colosso tedesco vuole dimezzare le proprie emissioni nette di CO2 rispetto al 2019 attraverso misure di riduzione e compensazione.

Non solo cattive notizie, dunque, per il Gruppo Lufthansa che ieri è stato vittima di un poderoso crash informatico e che in queste ore si trova a fronteggiare un maxi sciopero in Germania.