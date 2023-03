È l’ora di Btm: la “big wave” del turismo parte da Bari

È una lunga cavalcata dell’onda lunga di un turismo in piena rinascita la nona edizione di Btm – Business Tourism Management, che si è aperta oggi a Bari. Un mega contenitore di idee, trend, offerte, percorsi e strategie che segna un ulteriore crescita nei numeri e nei contenuti, come ha tenuto a sottolineare l’assessore al Turismo, sviluppo e impresa della Regione Puglia, Gianfranco Lopane: «La presenza di oltre 100 buyer e 150 espositori di un’offerta turistica sempre più variegata e trasversale dimostrano ampiamente il successo di questa manifestazione che si è conquistata la fiducia e la stima di tutto il comparto, divenendo l’evento per il turismo del sud Italia. Quest’anno, poi, poniamo l’accento sulla sostenibilità e sulle eccellenze dei nostri territori meno conosciuti, che rappresentano poi due pilastri del nostro Piano strategico per il turismo di domani».

L’evento arriva per la prima volta a Bari, su 4.000 metri quadri di superficie espositiva, con un programma di ben 90 convegni e panel sul tema della “Big Wave”, vale a dire la capacità dell’industria turistica di non arrestarsi mai, di rigenerarsi e riemergere anche quando delle forze significative, come il cambiamento climatico, impongono delle rotte inesplorate.

L’evento si svolge in contemporanea a BuyPuglia Routes & Experience, settima edizione del trade show di commercializzazione del prodotto turistico pugliese, in un’inedita sinergia pubblico-privato che porta complessivamente 120 buyer internazionali in Puglia. In tutto tre i giorni di meeting, think tank, workshop, formazione ed eventi culturali con l’obiettivo di innescare sinergie e networking di valore tra gli operatori principali del settore, imprese e fruitori finali.

In particolare la nona edizione di Btm mette al centro la promozione del turismo in chiave sostenibile, catalizza i temi della Green & Blue Economy per la valorizzazione delle meraviglie del mondo e delle destinazioni facendo leva sulla loro autenticità, dando valore alle comunità che le vivono e le rendono uniche. La sfida è perseguire questo obiettivo in ottica di qualificazione dell’offerta e professionalizzazione degli operatori attraverso la divulgazione di contenuti d’eccellenza, best practice, startup innovative e nuove tecnologie, ma anche nuove visioni. In altre parole, Btm vuole disegnare la rotta verso una dimensione di rinnovamento continuo, grazie soprattutto alla coproduzione del Comitato scientifico e alla collaborazione di operatori, albergatori, relatori, consulenti ed esperti del settore, che danno vita a focus specifici su enogastronomia, wedding tourism, nuove visioni e nuove tecnologie attraverso un approccio olistico.

Lunga la lista di appuntamenti tra speech, B2B e panel formativi renderà accessibile ai visitatori la conoscenza di un business costantemente in crescita e la possibilità di sviluppo per brand e piccole e grandi realtà del territorio.

Confermate le aree che hanno caratterizzato la fiera nelle scorse edizioni: Btm Gusto, dedicata al turismo enogastronomico, Btm Wedding Tourism, per gli operatori dei viaggi di nozze e Btm4Job, dedicata all’incontro della domanda e dell’offerta nel turismo.

Il tema della “Big Wave” è poi sviluppato attraverso sei topic (Futurist Tourism, Digital Tourism, Cultura e Turismo, Innovation & Trends, Big Data & Digital Strategies, Green & Blue Destinations) dal nuovo Comitato scientifico della manifestazione composto da i seguenti esperti: Giulia Eremita, consulente di strumenti e strategie digitali, per il topic Digital Tourism; Martha Friel, docente Iulm Milano, per Cultura & Turismo; Valentina Boschetto Doorly, manager e formatrice, per Futurist Tourism; Edoardo Colombo, consulente di nuove tecnologie, per Innovation & Trends; Rodolfo Baggio, docente della Bocconi Milano, per Big Data & Digital Strategies; e Beppe Giaccardi, consulente di strategia, per Green & Blue Destination. Un gran lavoro di squadra fortemente voluto dal vulcanico Nevio D’Arpa, founder e ceo di BtmPuglia e coordinato dall’infaticabile Mary Roberta Rossi, responsabile dell’evento.