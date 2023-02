È Varsavia la migliore destinazione europea 2023

È Varsavia la migliore destinazione europea del 2023. Un grande riconoscimento per la capitale polacca che ha ricevuto oltre 142.000 voti da più di 135 Paesi nell’European Best Destination 2023, facendo registrare il record assoluto.

Varsavia, inoltre, è stata premiata anche in altre quattro categorie: Best Cultural Destination, Best Destination for Food Lovers, Safest Destinations in Europe e Best Destinations for a city break.

Città dinamica e accogliente, verde e perfetta per dei city break in famiglia, weekend culturali o fughe romantiche a due, Varsavia affascina per il brillante connubio tra antico e moderno, pur nel rispetto delle tradizioni. Ricca di storia, si snoda attraverso una serie di itinerari interessanti: dalla Città Vecchia, centro storico e Patrimonio Mondiale della cultura dell’Unesco, ai tantissimi centri culturali, artistici e scientifici, dai verdi quartieri residenziali alle strade circondate da moderni grattacieli in vetro.