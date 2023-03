easyJet volerà in estate su Cagliari-Lione e Napoli-Heraklion

Si amplia l’offerta easyjet da e per l’Italia per l’estate 2023. A partire dal 27 giugno, con due frequenze settimanali ogni martedì e sabato, diventerà operativo il collegamento da Cagliari verso Lione.

Aumentano così le città italiane che offrono rotte verso la destinazione francese, tra cui Napoli, Venezia, Palermo, Catania, Olbia e Roma.

Dall’aeroporto di Napoli, invece, decollerà la nuova rotta per Heraklion, la capitale dell’isola di Creta. Celebre non solo per le sue spiagge ma anche per i suoi meravigliosi siti archeologici, sarà raggiungibile grazie a un volo settimanale, in partenza ogni sabato a partire dal 1° luglio.