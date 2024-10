eDreams Odigeo, gli azionisti riconfermano il cda

Piena riconferma dall’Assemblea generale annuale degli azionisti per il board di eDreams Odigeo che rinomina tutti i membri del cda, compresi i due direttori esecutivi, per un ulteriore mandato di tre anni. Inoltre, gli azionisti hanno appoggiato la nomina proposta dal Consiglio di Laurence Berman come nuovo direttore indipendente.

Il voto, dunque, esprime piena fiducia al cda che ha guidato eDreams Odigeo verso un modello di business da un approccio transazionale a uno basato su abbonamento, garantendo maggiore prevedibilità, redditività, resilienza e un vantaggio competitivo più solido. Ruolo di primo piano nella nuova strategia è quello della piattaforma di abbonamento Prime, la prima del suo genere nel settore.

Nel 2021, in piena pandemia, quando l’attuale mandato del Consiglio è iniziato, la società contava 876.000 abbonati. Oggi, quella cifra è schizzata a 6,2 milioni in appena tre anni. Questa crescita eccezionale non solo dimostra l’efficacia della strategia aziendale e del team esecutivo, ma sottolinea anche la capacità della società di raggiungere gli ambiziosi obiettivi a lungo termine in un momento in cui poche aziende offrivano previsioni di questo tipo.

Guardando al futuro, l’azienda è sulla buona strada per raggiungere l’obiettivo di 7,25 milioni di abbonati entro marzo 2025, insieme a un cash Ebitda superiore a 180 milioni di euro e la riconferma del Consiglio garantisce continuità nella leadership e le migliori condizioni per sviluppare ed eseguire una nuova fase della sua strategia a lungo termine.

Thomas Vollmoeller, presidente del Consiglio di amministrazione, ha dichiarato: «Siamo grati per il grande supporto da parte dei nostri azionisti, che riflette la loro fiducia nei nostri successi e nella nostra visione per il futuro. Riconosciamo il valore della profonda trasformazione che abbiamo portato avanti per tutta la nostra azienda e ci impegniamo pienamente a proseguire su questa traiettoria di successo come la prima e più grande piattaforma di abbonamento al mondo nel settore dei viaggi. Diamo anche un caloroso benvenuto a Laurence Berman, la cui esperienza rafforzerà ulteriormente il Consiglio e ci aiuterà a raggiungere i nostri obiettivi strategici mentre ci prepariamo per la prossima fase della nostra crescita».