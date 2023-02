El Al in fiera: “Più voli tra Italia e Israele”

Per la primavera-estate 2023, l’operativo della compagnia di bandiera dello Stato di Israele El Al (Pad. 4 St. A59/A69), in vigore dal 26 marzo al 28 ottobre 2023, vede operare 12 voli diretti settimanali da Roma-Fiumicino per Tel Aviv.

Inoltre, ci saranno 12 voli da Milano-Malpensa e il ripristino dei collegamenti tra l’aeroporto Marco Polo di Venezia e Tel Aviv-Ben Gurion, con cinque frequenze settimanali.

Tornano i tre collegamenti diretti ogni settimana tra Napoli e Tel Aviv, operati per conto di Sund’Or a partire dal 27 marzo.

Inoltre, nuove destinazioni 2023 da Tel Aviv già annunciate sono Tokyo e Dublino a partire da marzo. El Al Israel Airlines incontra partner commerciali, tour operator, adv e clienti in fiera. Le due novità arricchiscono un network in espansione, con oltre 50 destinazioni raggiunte direttamente, tra voli El Al e voli operati per conto di Sund’Or, la società consociata e interamente controllata dal vettore.

La compagnia propone tre opzioni tariffarie in classe economica – Lite, Classic e Flex – oltre ai servizi classe Business.