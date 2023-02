Elearning, diventa agente di viaggi Grecia Green Expert

Raccontare agli agenti di viaggi il lato sostenibile della Grecia, approfondire buone pratiche, iniziative di turismo responsabile e investimenti nell’innovazione green, per dare alla distribuzione gli strumenti giusti per andare incontro alle ultime tendenze del mercato: sono questi gli elementi fondamentali del prossimo appuntamento con Block Notes, il programma di elearning dedicato alle agenzie di viaggi e realizzato da L’Agenzia di viaggi Magazine insieme all’Ente Nazionale Ellenico per il Turismo.

CLICCA QUI E ISCRIVITI AL CORSO

A partire da metà febbraio pubblicheremo su www.lagenziadiviaggimag.it le cinque lezioni, previste venerdì 17 febbraio, martedì 21, venerdì 24, martedì 28 e venerdì 3 marzo. Venerdì 10 marzo ci sarà, infine, l’appuntamento con il quiz finale che metterà alla prova i partecipanti su quanto appreso nell’elearning: tutti gli adv che risponderanno correttamente riceveranno l’attestato di Grecia Green Expert e i tre agenti di viaggi più bravi e veloci a dare tutte le risposte giuste si aggiudicheranno un famtrip in Grecia.

«Negli ultimi anni, e soprattutto nel periodo post Covid, le esigenze di viaggiatori e imprese sono cambiate. Ora il viaggiatore è informato in anticipo sul luogo che visiterà, lo rispetta, lo “scopre” attraverso le sue esperienze durante il viaggio, lo vive dentro e con la gente del posto – spiega la direttrice dell’Ente, Kyriaki Boulasidou – I temi che verranno sviluppati nell’ambito della formazione riguardano chiaramente lo sviluppo sostenibile, che è un obiettivo chiave per la promozione del nostro Paese».

«Il termine sostenibile – prosegue – include pratiche commerciali responsabili, istruzione e occupazione di qualità, economie e imprese turistiche sostenibili, integrità sociale, rispetto culturale e ambientale, destinazioni sostenibili resilienti. Lo sviluppo sostenibile del turismo greco contribuisce anche alla conservazione del patrimonio naturale e culturale e lavora a beneficio delle imprese turistiche, dei loro dipendenti e in generale dei residenti».

Gli agenti di viaggi partecipando al programma Block Notes conosceranno regioni che già vendono ai loro clienti sotto un altro aspetto, ma anche aree del Paese meno conosciute che sarà interessante scoprire, al fine di proporle ai viaggiatori.

E la scelta di investire nell’elearning con focus su questi temi rientra anche nella volontà di spingere il Paese oltre il classico periodo estivo. «La Grecia è una destinazione che si può visitare tutto l’anno, per conoscere bellissime zone in inverno o in primavera. I tour operator dovrebbero esserne consapevoli e raccomandarlo ai propri clienti. La Grecia non offre solo sole e mare, ma è una destinazione turistica di dodici mesi, che si è arricchita di nuove esperienze, come attività all’aria aperta, percorsi culinari, city break, lusso e così via. Ed è anche una destinazione turistica sostenibile che rispetta l’ambiente e i suoi visitatori».

Intanto il Paese si prepara al suo 2023. «Il segno del turismo è positivo e le prospettive per l’anno appena iniziato sono estremamente importanti sia per quanto riguarda l’allungamento della stagione turistica sia per quella prettamente invernale. La Grecia continuerà ad essere una delle mete preferite dagli italiani, in quanto offre sicurezza e nuove esperienze che rendono unico il soggiorno del visitatore».