Ellade porta sempre più traghetti in adv

Si lascia alle spalle un’estate in decisa crescita la storica Ellade Viaggi con la sua solida e rampante divisione traghetti. Merito della ripartenza del turismo, certamente, ma anche dall’aumento dei collegamenti in vendita: fondamentali le aggiunte di prodotto come ad esempio in Grecia con le tratte dal Peloponneso per le isole di Kythira e Antikythira, da Rafina per l’Eubea e da Corfù per le isole Diapontie.

L’obiettivo dell’operatore è rendere sempre più facile la pianificazione di un viaggio in nave, portando nelle agenzie anche quei collegamenti via mare i cui biglietti finora erano acquistabili solo al porto, con il rischio di non trovare disponibilità all’ultimo minuto.

Come metodo di pagamento si può scegliere anche l’innovativo sistema Sts che consente di gestire i pagamenti nei confronti dei fornitori di servizi turistici in modo semplice e veloce, utilizzando il proprio conto corrente.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Ellade Viaggi