Emirates apre a Dubai l’hub dell’aviazione hi-tech

Il Gruppo Emirates inaugura Ebdaa, l’hub di innovazione aeronautica ad alta tecnologia ospitato nell’ex padiglione degli Emirati all’Expo 2020 di Dubai.

Con più di 35 mila metri quadrati distribuiti su tre piani, Ebdaa accoglie tre tecnologie: robotica, intelligenza artificiale e web 3.0.

Robotica

Ebdaa è sia una vetrina, che un luogo di lavoro per la progettazione, lo sviluppo e la sperimentazione di robot sociali e industriali. Tra questi, c’è il primo robot di assistenza clienti dotato di intelligenza artificiale che lascia intravedere il futuro delle interazioni tra clienti e robot.

Intelligenza artificiale

Dentro Ebdaa una sala riunioni alimentata dall’intelligenza artificiale, la sala conferenze del futuro, costruita con tecnologie di AI che consente ai dirigenti di connettersi e collaborare con team e pubblico di tutto il mondo e una sala circolare multifunzionale, dotata di tecnologia hi-fi per video, audio e presentazioni, dove poter co-progettare nuovi prodotti, o attingere alla vasta libreria di contenuti per trasportare gli ospiti in mondi personalizzati, sia che si tratti di un’immersione profonda nelle destinazioni globali di Emirates, sia che si tratti di un tour degli elementi cargo e logistici sotto l’ala.

Web 3.0.

Un teatro Xr dove una combinazione tra un palcoscenico alimentato a led, funzionalità Xr, tracciamento delle telecamere e rendering 3D in tempo reale, consentono ai presentatori di connettersi e immergere il pubblico di tutto il mondo in mondi simulati e una camera Vr, in cui le future esperienze immersive sono costruite su Mira, la nuova piattaforma di realtà estesa del Gruppo, saranno sperimentate e mostrate utilizzando i più recenti dispositivi, dalle cuffie ai guanti tattili.

Oltre a questi spazi, Ebdaa ha una caffetteria robotica e un ambiente dedicato a quello che sarà l’aeroporto del futuro con le sfide dell’innovazione e una zona interattiva che permette agli ospiti di capire come le loro scelte tecnologiche possono avere un impatto sulle operazioni di aviazione e sui viaggi dei passeggeri.

Lo sceicco Ahmed bin Saeed Al Maktoum all’inaugurazione del futuristico progetto ha dichiarato: «L’ecosistema dell’aviazione sta cambiando a un ritmo fenomenale, guidato dalla tecnologia e dall’ingegno umano. Ebdaa si evolverà continuamente e attingerà a fattori quali: tecnologia, ricerca e sviluppo, le intuizioni più recenti, i feedback dei clienti, l’esperienza del nostro personale e la nostra fiorente comunità di partnership e start-up. Ci aiuterà a progettare esperienze straordinarie per i nostri clienti e dipendenti, a creare soluzioni su misura per il Gruppo Emirates e a riaffermare lo status di Dubai come hub per l’aviazione commerciale. Ebdaa è stato progettato per favorire la collaborazione strategica con i leader aziendali e i vip, creare nuove partnership e ispirare i nostri dipendenti. Il nostro intento è quello di emozionare i cuori, coinvolgere le menti ed esplorare insieme il futuro dell’aviazione».