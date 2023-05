Emirates batte tutti i record: utili a quota 3 miliardi

Emirates chiude l’anno fiscale 2022-2023 con un utile di 10,9 miliardi di Dirham (3 miliardi di dollari statunitensi). Si tratta, spiega la compagnia aerea, “di un nuovo record di utili e ricavi e una significativa inversione di tendenza rispetto all’anno scorso”.

I ricavi del Gruppo, pari a 119,8 miliardi di Dirham (32,6 miliardi di dollari statunitensi), “sono aumentati dell’81% grazie alla forte domanda da parte dei clienti in tutto il mondo e grazie anche alla rimozione di quasi tutte le restrizioni relative ai viaggi”.

Nell’anno 2022-23, la capacità totale di passeggeri e cargo di Emirates è aumentata del 32%. Il dividendo è pari a 4,5 miliardi di Dirham (1,2 miliardi di dollari statunitensi) e ha annunciato di restituire 3,0 miliardi di Dirham (817 milioni di dollari statunitensi) di debito contratto durante la crisi Covid, in parte prima della scadenza.

Il Gruppo, inoltre, chiude l’anno con il saldo di cassa più alto di sempre, pari a 42,5 miliardi di Dirham (11,6 miliardi di dollari statunitensi)

«Sono orgoglioso della performance del Gruppo Emirates per il 2022-23, e del nostro contributo alla ripresa del settore del trasporto aereo e del turismo nei mercati che serviamo, compresa la sorprendente crescita del 97% anno su anno dei visitatori internazionali di Dubai per il 2022 – ha detto Ahmed bin Saeed Al Maktoum, presidente e amministratore delegato della compagnia aerea e del Gruppo Emirates – Il Gruppo è il principale attore nel settore dell’aviazione degli Emirati Arabi Uniti, che sostiene oltre 770.000 posti di lavoro e genera un contributo al Pil stimato oltre 47 miliardi di dollari».

Commentando la performance di svolta del Gruppo nel 2022-23, lo sceicco Ahmed ha dichiarato: «Avevamo previsto il forte ritorno dei viaggi e, con l’abolizione delle ultime restrizioni che hanno scatenato un incremento della domanda, eravamo pronti a espandere le nostre operazioni in modo rapido e sicuro per servire tutti i nostri clienti. I continui investimenti nel nostro marchio, nei nostri prodotti e servizi, ci hanno aiutato a favorire la preferenza dei clienti e a posizionarci favorevolmente sul mercato».

Per supportare l’espansione delle operazioni e rafforzare le capacità future, Emirates e dnata (la branca dei servizi aerei e a terra del Gruppo) hanno incrementato le attività di recruiting in tutto il mondo durante l’anno. Di conseguenza, la forza lavoro totale del Gruppo è aumentata del 20%, contando fino a 102.379 dipendenti, che rappresentano oltre 160 nazionalità diverse.

Nel 2022-23, il Gruppo ha investito collettivamente 7,2 miliardi di Dirham (2 miliardi di dollari statunitensi) in nuovi aeromobili, strutture, attrezzature, società e tecnologie all’avanguardia per posizionare l’azienda in un’ottica di crescita futura.

Tra le sue numerose iniziative ambientali, un momento chiave per Emirates è stato il successo di un volo dimostrativo con il 100% di carburante sostenibile per l’aviazione (Saf) all’interno di un motore di un Boeing 777. Questa iniziativa, unica all’interno della regione, contribuisce ai dati e agli sforzi collettivi del settore per consentire un futuro di voli al 100% Saf.

dnata nel 2022-23 si è impegnata a investire 100 milioni di dollari (367 milioni di Dirham) in 2 anni per migliorare l’efficienza ambientale in tutto il suo business globale, sostenendo l’obiettivo di ridurre le emissioni di Co2 del 50% entro il 2030.