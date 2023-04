Emirates lancia la rotta giornaliera Dubai-Montréal

Un nuovo servizio giornaliero da Dubai a Montréal a partire dal 5 luglio. Lo ha annunciato Emirates. Montréal diventa così il secondo gateway della compagnia in Canada, a complemento dei suoi servizi passeggeri per Toronto, che operano verso la capitale dell’Ontario dal 2007.

Il lancio dei servizi per Montréal avviene nel momento in cui Emirati Arabi Uniti e Canada puntano ad approfondire la cooperazione economica tra le due nazioni e a stimolare i benefici per i settori dell’aviazione e del turismo, oltre a potenziare i flussi commerciali e i collegamenti.

«Siamo entusiasti di lanciare il nostro secondo gateway in Canada, mentre espandiamo la nostra portata nel Paese con servizi diretti dal nostro hub di Dubai – commenta Adnan Kazim, chief commercial officer di Emirates – Siamo lieti di aggiungere Montréal al nostro crescente network globale di oltre 130 destinazioni e di rafforzare la nostra copertura nelle Americhe raggiungendo 18 punti serviti dai nostri servizi da Dubai».

I clienti di Emirates e Air Canada hanno accesso a una vasta rete di destinazioni grazie alla partnership di codeshare tra le due compagnie aeree. Oltre alle oltre 130 rotte di Emirates, i suoi clienti, grazie alla partnership, hanno attualmente accesso a 19 destinazioni canadesi oltre Toronto, mentre i clienti di Air Canada possono volare con Emirates a Dubai e accedere a 17 città in Africa, nel subcontinente indiano, in Medio Oriente e in Estremo Oriente. Inoltre, i passeggeri di Emirates possono scegliere tra oltre 140 rotte operate da Air Canada sulla base di una partnership di interlinea, tra cui 27 mete in Canada e 94 rotte tra Canada, Stati Uniti e Sud America.

Gli orari dei voli da Montréal offriranno ai viaggiatori canadesi un comodo accesso alle principali destinazioni di svago al di fuori di Dubai, come Thailandia, Libano, India, Bali e destinazioni francofone dell’Oceano Indiano come le Seychelles. Emirates opera su Toronto dal 2007 e il suo servizio di punta A380 sulla rotta Dubai-Toronto è operativo dal 2009. Dal 20 aprile, Emirates serve Toronto con un servizio A380 giornaliero. Con l’aggiunta di Montréal alla sua vasta rete, la compagnia aerea offrirà una scelta di due mete per i viaggiatori che pianificano viaggi da e per il Canada. Inoltre, la rete di Emirates nelle Americhe crescerà fino a due gateway in Canada, 12 città statunitensi e quattro destinazioni in Messico, Brasile e Argentina.