Estate, raffica di voli da Palermo. Istanbul e Porto tra le new entry

In #Thailandia per trenta giorni senza visto. Il Paese asiatico ha ripristinato la sua politica per circa 60 Paesi visa free – tra cui quelli dell’Europa continentale, compresa l’Italia, il Regno Unito, gli Stati Uniti, l’Australia e l’Arabia Saudita – a partire da aprile, diminuendo nuovamente il periodo di permanenza “libera” che era stato temporaneamente fissato a 45 giorni