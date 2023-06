Expedia incontra i partner al Museo Maxxi di Roma

Expedia Group ha accolto nella prestigiosa cornice del Maxxi di Roma alcuni tra i player più importanti del panorama dell’accoglienza italiana.

Speaker d’eccezione Alessandro Onorato, assessore Grandi eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma; Pierfrancesco Carino, vp International sales Ita; Ermanno Russo, responsabile commerciale direzione business regionale Trenitalia; Federico Scriboni, head of aviation business development Aeroporti di Roma; Giuseppe Roscioli, presidente Federalberghi Roma; Francesca Tozzi, general manager Six Senses Hotels Resorts; Gianluca Caramanna, capogruppo nella X Commissione della Camera Attività produttive, Commercio e Turismo.

Le sessioni del panel e i dibattiti si sono concentrate sulla nuova era del turismo in Italia: innovazioni, trend green e prospettive future. Grandi gli investimenti, i progetti e le speranze per far crescere Roma e l’Italia come destinazioni chiave per i viaggiatori di tutto il mondo, e ancor più grande l’energia percepita nella sala congressi del museo.