Explora Journeys svela la terza nave: salperà nel 2026

Explora Journeys svela come sarà Explora III, la terza nave luxury del brand del Gruppo Msc, che salperà per i suoi viaggi inaugurali nell’estate del 2026.

Progettata per offrire una raffinata dimora lontano da casa, sarà dotata di 463 spaziose Ocean Suites, Penthouses e Residences, completate da un’offerta culinaria pluripremiata e da esperienze di benessere ispirate all’oceano. Durante la stagione inaugurale, condurrà gli ospiti attraverso le coste del Nord Europa, i paesaggi dell’Islanda e della Groenlandia e gli scenari della costa orientale del Nord America, prima di arrivare ai Caraibi per l’inverno 2026/2027. Gli ospiti saranno invitati ad abbracciare l’Ocean State of Mind e a sperimentare un nuovo significato di viaggio di lusso oceanico.

«Con Explora III, siamo entusiasti di raggiungere la metà della nostra flotta di sei navi di lusso, ciascuna progettata per ridefinire gli standard dei viaggi oceanici – ha dichiarato Anna Nash, presidente di Explora Journeys – Questa pietra miliare rappresenta molto di più di una semplice crescita; sottolinea la nostra dedizione nell’offrire agli ospiti un accesso senza precedenti ad alcune delle destinazioni più mozzafiato del mondo. Ampliando la nostra flotta, siamo in grado di offrire una maggiore varietà di itinerari, permettendo ai viaggiatori di immergersi in culture diverse, paesaggi e momenti unici in tutto il mondo».

SEMPRE PIÙ LUSSO

La nave è stata progettata pensando all’esperienza degli ospiti e presenta uno dei più alti rapporti di spazio pubblico totale per ospite, oltre a spazi pubblici esterni ampliati. Offre 18,7 m² di spazio pubblico per ospite, uno dei rapporti più alti del settore. Con 463 suite spaziose, un po’ di più rispetto a Explora I e II, Explora III garantisce un’atmosfera rilassata a tutti coloro che salgono a bordo.

Il layout della nave si concentra sulle categorie di suite più alte, che offrono sistemazioni più lussuose, complete e spaziose. Tra queste vi sono le Ocean Penthouses, che rappresentano ora il 24% dell’inventario delle suite, e le Ocean Residences, che sono salite al 9%. Explora III introduce anche un’ulteriore Owner’s Residence sul ponte 7, oltre a ridefinire le Cove Residences, consentendo agli ospiti di scegliere la loro struttura ideale di suite. Disporrà di 313 Ocean Suite, 109 Ocean Penthouses, 39 Ocean Residences e 2 Owner’s Residences.

Tornano i ristoranti d’eccellenza tipici di Explora Journeys per elevare l’esperienza gastronomica a bordo, insieme a nuovi concetti. Gli ospiti potranno godere di un’ampia varietà di opzioni gastronomiche, tra cui i preferiti come Anthology, Sakura, Fil Rouge, Med Yacht Club, Marble & Co. Grill ed Emporium Marketplace.

Ocean Wellness and Fitness, il concetto di benessere ispirato all’oceano, è stato ripensato per offrire uno spazio unificato dedicato al benessere. L’area potenziata comprende Ocean Wellness – The Spa, un rifugio che offre esperienze ispirate al potere del mare, insieme a un centro fitness e a un fitness studio all’avanguardia, creati in collaborazione con Technogym. Lo spazio è dotato delle più recenti attrezzature di allenamento all’avanguardia. A migliorare questa esperienza di benessere è l’area Open-Air Fitness sul ponte 14, dove gli ospiti possono allenarsi all’aperto godendo di una vista mozzafiato sull’oceano, e un’estesa pista da corsa lungo il ponte 12. Il campo sportivo ampliato propone ora pickleball, paddle e pallacanestro.

La nave offre anche sale riunioni sul ponte 11, ideali per eventi aziendali e videoconferenze. Questi spazi versatili possono essere suddivisi in tre sale separate, il che li rende adatti a riunioni aziendali o attività private.

FAMIGLIE E GIOVANI OSPITI

Il Nautilus Club è stato arricchito con spazi dedicati ed esperienze per bambini e ragazzi. Un team di esperti garantisce momenti indimenticabili agli ospiti più giovani, favorendo la creatività, il divertimento e il coinvolgimento.

Nautilus Club Juniors è un’area pensata per i bambini dai 3 ai 5 anni e includerà anche sei ore di servizi giornalieri di assistenza ai bambini. Nautilus Club Teens: per i bambini dai 6 ai 17 anni, offre attività ed esperienze progettate per ispirare e divertire i bambini più grandi e gli adolescenti.

LA STAGIONE INAUGURALE

Explora III accompagnerà gli ospiti dalle gelide bellezze dell’Islanda e della Groenlandia alle vivaci regioni della East Coast e del New England degli Stati Uniti e del Canada.

Nell’estate del 2026 la nave inizierà a navigare in Europa occidentale con una visita a Bordeaux, in Francia, prima di dirigersi verso il Nord Europa. Partendo da Southampton il 17 agosto 2026, la nave visiterà Paesi Bassi, Norvegia, Estonia, Svezia e Germania, prima di dirigersi verso l’Islanda e la Groenlandia. Lungo il percorso, gli ospiti avranno la possibilità di esplorare porti fuori dai sentieri battuti come Rønne in Danimarca, Nanortalik e Paamiut in Groenlandia e Seyðisfjörður in Islanda.

Il 27 settembre, Explora III arriverà a Quebec City, in Canada, prima di proseguire il suo viaggio verso gli Stati Uniti e la costa orientale del Canada, tra cui New York City, negli Stati Uniti, e le Isole Magdalen, in Canada. La nave arriverà a Miami il 25 ottobre 2026 prima di salpare verso i Caraibi per la stagione invernale, offrendo una fuga eccezionale verso destinazioni tropicali.

LA STRATEGIA PER LA DECARBONIZZAZIONE

Explora III è la prima nave alimentata a gnl della flotta e riflette gli sforzi del marchio per decarbonizzare le sue operazioni marine e ridurre l’impatto ambientale. Il gas naturale liquefatto è un combustibile che facilita la transizione diretta verso il bio-gnl e il gnl sintetico, che hanno il potenziale di ridurre le emissioni di gas serra da pozzo a pozzo di oltre l’80%.

I continui sforzi del marchio per decarbonizzare le operazioni marittime e ridurre al minimo l’impatto sulla qualità dell’aria si concentrano sullo sviluppo di tecnologie nuove e migliorate, su un design innovativo delle navi, sull’implementazione di pratiche di efficienza energetica e sulla transizione verso combustibili rinnovabili.

Explora III è stata progettata in linea con questa strategia. La nave è dotata di capacità di alimentazione da terra, caratteristiche avanzate di efficienza energetica ed è la prima nave alimentata a gnl della flotta Explora Journeys, che consente la transizione diretta al gnl bio e sintetico drop-in.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Explora Journeys